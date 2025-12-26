AMP.- Muere un niño palestino por disparos de Israel en el norte de Gaza pese al alto el fuego

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) -

Un niño palestino ha muerto este viernes por disparos efectuados por soldados de Israel en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han especificado que el fallecido es Ahmed Raduán abú al Kas, de trece años, quien habría sido tiroteado por militares israelíes en el barrio de Shujaia, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto.

El miércoles, un palestino murió y otros nueve resultaron heridos en el mismo barrio en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel dentro de la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de la Franja.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 406 personas y otras 1.118 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de 653 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado a cerca de 70.950 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí.