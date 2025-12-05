AMP.- PSOE suspende de militancia al secretario general de Torremolinos y le expide expediente por la denuncia de acoso sexual

MÁLAGA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), al que suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que ha abierto diligencias preprocesales.

Así consta en una resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se dicta tras solicitar la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga dicha suspensión cautelar de militancia al tener conocimiento de la apertura de las referidas diligencias preprocesales por parte del ministerio fiscal.

El documento precisa que del análisis de la información conocida por la Comisión Ejecutiva Federal, "sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer", se desprende que presuntamente podría haber incurrido en lo establecido en dos artículos del Estatuto Federal, calificados como falta grave y como falta muy grave por supuesta "mala conducta cívica o ética".

La denuncia de la militante ante la Fiscalía --de noviembre de este año-- señalaba que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", que le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Unos mensajes enviados en el entorno laboral y también fuera y en horario nocturno.

En la denuncia, la militante explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente" y aludía la supuesta naturaleza "misógina, intimidatoria y agresiva" del denunciado.

Siguiendo los cauces internos del PSOE, la denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

En la resolución del PSOE Federal se detalla que en concreto Navarro podría haber incurrido en lo que establece el artículo 85.j, que alude a la "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE".

Y también en el 86.i, que señala a una "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada muy grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE y/o cuando contravengan nuestras resoluciones relativas a violencias contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable".

De hecho, según consta en la denuncia ante la Fiscalía, consultada por Europa Press, para la militante, los hechos denunciados podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género.

Por otro lado, el documento del PSOE Federal nombra instructor y señala que las medidas cautelares e internas adoptadas en esta resolución se toman "dada la naturaleza y repercusión pública" de lo imputado a Navarro y "sin perjuicio de la presunción de inocencia y del resultado del expediente que habrá de seguirse" para determinar los hechos.

Al tiempo, se hace constar "el derecho del expedientado a indicar los medios de prueba de los que pretenda valerse en su defensa, así como proponer la práctica de las pruebas que considere necesarias para la adecuada resolución del expediente". También se le informa de su derecho de presentar recursos contra esta resolución ante la Comisión Federal de Ética y Garantías.