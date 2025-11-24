AMP.- Vox se querella contra Sánchez por falso testimonio en el Senado por decir que no conocía a Antxón Alonso

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press)

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el presidente, Pedro Sánchez, por la presunta comisión del delito de falso testimonio en sede parlamentaria por su comparecencia en la comisión Koldo del Senado, donde aseguró que no conocía al socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxón Alonso.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que ha explicado que la formación "ha analizado" la comparecencia y diversas informaciones de medios de comunicación y cree que el jefe del Ejecutivo se vio con Arnaldo Otegi para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy gracias a Alonso, por lo que considera que mintió.

En concreto, se habrían producido dos reuniones el 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel', organizadas por Alonso, y a las que asistieron Sánchez, Otegi y Cerdán, asistidos por el exasesor ministerial Koldo García, según ha dicho Fúster apoyándose en diversas informaciones.

NEGACIONES A LAS QUE VOX NO DA CRÉDITO

Sánchez dijo en el Senado no recordar si conocía al socio de Cerdán. "Si no recuerda, pues que recuerde", ha subrayado Fúster en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, donde ha incidido en que el Gobierno "existe porque se ha apoyado en terroristas como Otegi, la peor calaña que hay en España". Fúster ha informado de que, como diligencias, Vox ha solicitado la declaración de Sánchez y los involucrados en la reunión ante el Supremo y la documentación oportuna.

Tanto Sánchez como Otegi han negado las supuestas reuniones. Fúster ha indicado que no da crédito a la negación de Otegi. "De terroristas que jugaban a la ruleta rusa con empresarios no voy a decir absolutamente nada", ha dicho. Vox se ha querellado contra Sánchez en otras ocasiones, como por cohecho en el marco de la Ley de Amnistía o por la gestión de la dana y los incendios forestales.