AMP2.- Al menos un muerto y tres heridos en un ataque cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este martes, víctimas de un ataque con cuchillo ejecutado por dos sospechosos en los alrededores de la entrada del asentamiento israelí de Gush Etzion, situado al sur de Jerusalén.

El servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), ha detallado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la víctima mortal es un hombre de 30 años, mientras que entre los heridos —todos ellos hospitalizados, uno de ellos en estado grave— hay un adolescente de 15 años.

El Ejército israelí ha indicado posteriormente que los sospechosos ejecutaron un atropello intencionado y posterior apuñalamiento y ha recalcado que los militares presentes en la zona "mataron a los dos terroristas", cuya identidad no ha trascendido. Por ahora no hay reivindicación de la autoría.

Asimismo, ha manifestado en un comunicado que en el vehículo usado para el ataque se han hallado "múltiples artefactos explosivos" y ha agregado que los artificieros están trabajando para desarticularlos.

Por otra parte, ha subrayado que los militares están levantando bloqueos en la zona y "acordonando localidades", en referencia a las operaciones que lanza habitualmente para buscar a sospechosos o posibles implicados en ataques.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha especificado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram que los dos palestinos muertos son Imran Ibrahim al Atrash y Ualid Muhamad Jalil Sabarna, ambos de 18 años y residentes en Hebrón y Beit Umar, respectivamente.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido la "heroica operación" y ha subrayado que "es una respuesta natural a los intentos de la ocupación de liquidar la causa palestina y el aumento de la agresión por parte de soldados y colonos en Cisjordania y Jerusalén, incluidos asesinatos, arrestos, demoliciones, construcción de asentamientos y continuas redadas".

"Afirmamos que la continuada agresión contra nuestro pueblo, los intentos de imponer hechos sobre el terreno en Gaza y la continuación de los planes de judaización y anexión en Cisjordania no quedarán sin respuesta", ha dicho en un comunicado, antes de incidir en que los palestinos "tienen derecho a resistir frente a la ocupación y a responder a sus crímenes y violaciones".

Así, ha subrayado que "esta operación no es otra cosa que el resultado inevitable de la continuada agresión contra el pueblo palestino, su tierra y sus lugares sagrados", al tiempo que ha reseñado que los palestinos "seguirán defendiendo sus derechos legítimos y desarticulará todos los intentos de liquidación y desplazamiento". "Advertimos de la gravedad de la situación sobre el terreno si la ocupación continúa con su agresión y brutalidad", ha zanjado.

En esta línea, Yihad Islámica ha aplaudido la "heroica operación" y ha hecho hincapié en que "supone una respuesta a los crímenes de los colonos y el Ejército de ocupación", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'. Por último, ha reseñado que el ataque "confirma la determinación del pueblo palestino a la hora de hacer frente a las políticas de opresión a través de todos los medios posibles".