AMP2.- Dos muertos en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este sábado en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor en la frontera entre ambos países.

Uno de los fallecidos sería un hombre joven identificado como Kamel Reda Qarnabash, originario de la localidad de Zautar al Sharqiya, quien murió en un ataque de un dron israelí sobre su coche en la calle Ain al Samahiya de esa misma localidad, según informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA, citando al Ministerio de Sanidad.

Las Fuerzas Armadas de Israel han confirmado este ataque y han destacado que Qarnabash "participaba en intentos de rehabilitar a Hezbolá en la zona".

Por otra parte, un dron israelí ha bombardeado un vehículo en Wadi Nahle, entre las localidades de Chakra y Majdel Selem, en la región de Bint Yebeil, y ha matado a una persona.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado el ataque en una acción de la 91ª División. "El terrorista actuaba como representante local de Hezbolá en la zona de Kfar Hula. Era responsable de la conexión entre la organización y los habitantes de la aldea en cuestiones militares y económicas. También trabajó para apoderarse de propiedades privadas con fines terroristas", ha asegurado el Ejército israelí.

BOMBARDEOS CONTRA LANZADERAS Y POSICIONES MILITARES DE HEZBOLÁ

Además, Israel ha informado de varios ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano y en el valle de la Beqaa. En concreto habrían bombardeado varias lanzaderas de cohetes identificadas recientemente en el sur de Líbano, así como ubicaciones militares de Hezbolá con "actividad de operativos terroristas" y depósitos de armas.

"La presencia de lanzaderas y la actividad militar de estos lugares supone una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano", ha destacado el Ejército israelí en su comunicado, publicado en redes sociales.

Este viernes murió otra persona en un ataque israelí sobre un vehículo a las afueras de la localidad de Frun, también en el sur de Líbano, según informó también la NNA. El Ejército israelí confirmó el ataque y aseguró que el fallecido era "un terrorista de Hezbolá" cuyas actividades suponían una violación del alto el fuego.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.