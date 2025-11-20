AMP2.- El Gobierno respeta pero no comparte el fallo contra el fiscal general y ensalza su "defensa de la verdad"

MADRID, 20 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dejado claro que el Gobierno respeta pero no comparte el fallo del Tribunal Supremo por el que ha sido inhabilitado por dos años por revelación de secretos el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya labor en el cargo ha reconocido.

En una breve declaración en el Palacio de la Moncloa sin preguntas, Bolaños ha sostenido que "el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo", a la espera de conocer la sentencia y poder analizarla en detalle, "pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos".

"El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, sin embargo hoy el poder judicial ha hablado y ha resuelto esta causa", ha añadido el ministro, que ha aprovechado para reiterar el "reconocimiento" del Ejecutivo a la labor realizada por García Ortiz y "su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad".

Así las cosas, el titular de Justicia ha anunciado que en los próximos días se iniciará el mecanismo legal para nombrar a su sucesor. Según ha adelantado, "será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".

Por otra parte, Bolaños ha invitado a una reflexión a los ciudadanos, en particular a quienes "no comparten este fallo", esgrimiendo que la discrepancia con la decisión del Supremo "no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y, particularmente, en la justicia".

"España es un Estado de derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial", ha añadido el ministro de Justicia.

Por último, ha querido dejar claro que el Gobierno va a defender "siempre" el trabajo y la libertad de quienes velan por la aplicación de la ley y garantizar el derecho a recibir una información veraz por parte de los ciudadanos, para que puedan "ejercerlo con garantías".

"Estaremos siempre a su lado", ha remachado, tras denunciar que a lo largo del proceso contra el fiscal general "ha habido quienes han intentado poner en duda" la labor que realizan tanto la prensa como inspectores de Hacienda y fiscales.