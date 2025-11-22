AMP3.- Al menos 24 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

Al menos 24 palestinos han muerto y 87 han resultado heridos como consecuencia de varios ataques israelíes en la Franja de Gaza durante la jornada de este sábado, según el balance oficial del gobierno gazatí. Israel ha denunciado una violación del alto el fuego por parte de Hamás con un ataque en la Línea Amarilla y ha confirmado una serie de ataques de represalia contra supuestos objetivos del grupo en la Franja de Gaza.

"Cifra preliminar de víctimas mortales y heridos atendidos en los hospitales de la Franja de Gaza durante la escalada de esta tarde: 20 víctimas mortales y más de 83 heridos, incluyendo casos críticos", ha informado el Ministerio en un comunicado oficial. Medios palestinos elevan los fallecidos a 22 citando fuentes sanitarias.

Uno de los incidentes más graves ha sido un ataque de la aviación en la ciudad de Gaza en el que han muerto cinco personas. El ataque ha ocurrido concretamente contra un vehículo que circulaba por el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad, según las fuentes médicas palestinas a la agencia de noticias Sanad.

El bombardeo ha sido confirmado por fuentes militares israelíes al 'Times of Israel' y han esgrimido que se trataba de una operación contra un individuo identificado como Alaa Hadidi, un alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias del movimiento islamista palestino Hamás, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Cuatro personas más han muerto en un bombardeo de la aviación israelí sobre la casa de la familia Abed en el oeste de la ciudad de Deir al Balá --centro--, específicamente junto a la mezquita Bilal bin Rabá, una zona en la que viven numerosas familias desplazadas.

Otras cuatro personas más han muerto y otras han resultado heridos en un bombardeo de la aviación israelí sobre el domicilio de la familia Al Judari, en la calle Al Lababidi de la ciudad de Gaza.

Tres palestinos más han fallecido y varios más han resultado heridos en un ataque de la aviación israelí sobre la vivienda de la familia Abú Amuna, en el campamento de refugiados de Nuseirat, cerca del Hospital de Al Auda.

También hay víctimas mortales, aunque por el momento no se sabe cuántas, en el bombardeo israelí sobre la vivienda de la familia Abú Shauish, también en Nuseirat. El Hospital Al Auda ha informado de la llegada de cadáveres y de fallecidos procedentes del Campo 2 de Nuseirtat y del campamento de refugiados de Bureij, también en el centro del enclave palestino.

El Hospital de Al Shifa ha informado por su parte de que ha recibido a un herido por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes alcanzado cerca de la Línea Amarilla al este de Yabalia, en el norte de la Franja.

Asimismo, medios palestinos informan de una serie de ataques de artillería desde carros de combate israelíes ubicados al norte y al este de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, así como de bombardeos de la aviación y la artillería israelíes al este de Jan Yunis.

ATAQUES DE REPRESALIA

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de una serie de ataques "contra objetivos de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza" en represalia por un ataque de un individuo que habría cruzado la denominada Línea Amarilla, la línea de retirada de las fuerzas israelíes en el enclave.

"Un terrorista armado cruzó la Línea Amarilla en un jeep mientras circulaba por una ruta humanitaria, disparó contra las fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y fue eliminado en cuestión de segundos", ha relatado el Ejército israelí en un comunicado que denuncia que esta acción supone "una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego". Ningún soldado israelí resultó herido.

"En respuesta, las FDI, lideradas por el Comando Sur, bajo la dirección de la Inteligencia Militar y el Shin Bet, y a través de la Fuerza Aérea, comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza", ha añadido.

Además, Israel ha confirmado la muerte de "cinco terroristas" en la zona de Rafá y de dos que cruzaron la Línea Amarilla en el norte de la Franja y que "representaban una amenaza inmediata".

El primer ministro israelí ha denunciado que "hoy Hamás ha violado otra vez el alto el fuego enviando a un terrorista a territorio controlado por Israel para atacar a soldados de las FDI". "En respuesta, Irsael ha eliminado a cinco altos terroristas de Hamás", ha indicado en un comunicado oficial.

Sin embargo, un miembro del Consejo Político de Hamás, Izzat al Rashq, ha acusado a Israel de "fabricar pretextos para no cumplir con el acuerdo y retomar la guerra de exterminio". Así, ha rechazado las informaciones que atribuyen a Hamás una comunicación a Estados Unidos informando del fin del alto el fuego. Israel "es quien viola diaria y sistemáticamente" el acuerdo.

Además, ha instado a los mediadores y a Estados Unidos en particular a "intervenir de inmediato para obligar a las autoridades de la ocupación a aplicar el acuerdo tal cual se pactó y cesar en sus intentos de evadir sus obligaciones con narrativas infundadas".

La oficina de prensa del gobierno gazatí ha informado de que se han contabilizado un total de 497 violaciones del acuerdo de alto el fuego desde su entrada en vigor, incluidas las 27 de este sábado.

Estos incidentes han tenido lugar en medio del alto el fuego acordado entre Israel y las milicias palestinas el pasado 10 de octubre. El Ministerio de Sanidad gazatí estima que hasta la fecha se han confirmado 69.733 muertos y 170.863 heridos a causa de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha manifestado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 318 muertos y 788 heridos, al tiempo que se han recuperado 572 cadáveres.