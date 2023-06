Amparo Delgado: "Es una pena que haya gente que no vea normal que yo quiera a otra persona sea del sexo que sea"

La jugadora del Sevilla FC Femenino Amparo Delgado ha reconocido este miércoles, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que es "una pena" que en la actualidad haya gente "que no comprenda que es lo más normal del mundo" que ella "quiera a otra persona, sea de la condición y del sexo que sea".

"Las redes sociales son un canal muy potente y la información llega a mucha gente en poco tiempo. Se deberían usar para normalizar todos los temas y la verdad es una pena, porque en los tiempos que estamos sigue habiendo gente que no comprende que es lo más normal del mundo que yo quiera a otra persona, sea de la condición y del sexo que sea", indicó la futbolista en una entrevista en Tour Universo Mujer con motivo del Día del Orgullo.

Delgado se hizo viral tras pedir matrimonio a su pareja despu√©s del √ļltimo partido de la temporada con el Sevilla. "Es un momento que me viene constantemente y el v√≠deo lo veo, no te digo a diario, pero s√≠ muchas veces, y no cre√≠a que iba a tener tanta repercusi√≥n. A priori ni iba a salir, pero justo antes del partido me dijeron que me iban a grabar y me pidieron permiso por si lo pod√≠an subir. La verdad que no sab√≠a que iba a tener tanta repercusi√≥n", explic√≥.

"Me emociono y también porque no entiendo cómo hay personas que ahí ven algo malo. Es un momento muy bonito, muy especial que voy a recordar toda mi vida y todos los que estaban allí presentes lo vivieron con orgullo, como un gesto bonito", agregó sobre el emotivo momento.

La jugadora recibi√≥, en su "mayor√≠a", mensajes "positivos". "No tengo palabras para describir todos los mensajes tan bonitos que nos han llegado. La familia me ha educado en que uno puede ser feliz como quiera mientras no haga da√Īo a nadie", coment√≥ sobre la situaci√≥n de las personas homosexuales en Espa√Īa y el deporte.

As√≠, la futbolista admiti√≥ que pueden "tener miedo al rechazo, a los insultos, a escuchar cosas que a lo mejor duelan". "Lo que tienen que intentar es evitar echar cuenta de esas personas porque seguramente no sean importantes para ellas. Y pueden ser referente para muchas personas y ayudar a much√≠simas personas. Tanto como persona como futbolista, he mejorado bastante y eso ha sido gracias al club. He vivido momentos incre√≠bles durante estos 15 a√Īos", se dirigi√≥ al Sevilla.

"Dicen que nunca se rinde. Yo he tenido experiencias difíciles en la vida y la verdad es que ese lema lo he llevado y es gracias al club y a los valores que él me ha transmitido. Creo que he hecho algo que sí que puede ayudar a las personas", concluyó.

Europa Press