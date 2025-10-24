Amper concluye su participación en el ejercicio "Atlas 25", donde ha mostrado sus capacidades tecnológicas

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Amper ha concluido su participación en el ejercicio conjunto 'Atlas 25', donde ha tenido un "papel destacado", desplegando "con éxito" sus sistemas para la defensa y la seguridad nacional "de última generación" en un entorno de "máxima exigencia", según un comunicado de la compañía.

El ejercicio, que finalizó ayer en el Campo de Maniobras y Tiro 'Médano del Loro' (Huelva) tras cuatro "intensas" jornadas que han servido para poner a prueba la capacidad de respuesta coordinada de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, ha supuesto un escenario para que Amper muestre a los participantes sus capacidades tecnológicas.

La empresa ha explicado en detalle las funcionalidades de su sistema anti-dron (C-UAS) para la seguridad del despliegue, demostrando su potencial para la detección y neutralización de aeronaves no tripuladas. Asimismo, Amper ha presentado sus sistemas de bloqueo de comunicaciones IMSI Catchers, subrayando su "importancia" para el control del espectro radioeléctrico en la zona de operaciones.

La compañía también ha resaltado que un elemento "crucial" de su participación ha sido el sistema desplegable de energía, que "ha garantizado la autonomía y el suministro eléctrico ininterrumpido a los equipos críticos sobre el terreno, demostrando ser una solución robusta y fiable para escenarios sin infraestructura previa".

Bajo el liderazgo del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), organizado por el Mando de Apoyo a la Maniobra y dirigido por Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 del Ejército de Tierra, 'Atlas 25' ha logrado integrar "bajo un mando único" a unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, junto a efectivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, "reforzando su interoperabilidad".

La valoración desde Amper tras la conclusión de las maniobras es "muy positiva". El director comercial del Grupo Amper, Manuel de Oliveira, ha indicado que haber formado parte de 'Atlas 25' ha sido una "oportunidad excelente" para validar la "efectividad" de sus soluciones en un "escenario realista y complejo".

"La colaboración directa con los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la mejor vía para seguir innovando y respondiendo a sus necesidades. Estamos orgullosos de los resultados y de nuestra contribución a la mejora de las capacidades de defensa de nuestro país", ha aseverado Manuel de Oliveira.