Amper firma un contrato con Equatorial Energía en Brasil por más de 130 millones de euros

* Ha sido adjudicataria de un contrato con Equatorial Energía

* El importe total del contrato es de 842,2 millones de reales, al cambio actual por encima de los 130 millones de euros en condiciones corrientes

* El contrato tiene una duración inicial de cuatro años y contempla una opción de prórroga por otros cuatro años, por lo que el importe final podría duplicarse

* Contrato de prestación de servicios para la modernización y expansión de la red eléctrica en la región centro-oeste del estado de Pará, en Brasil

