Amper se adjudica cinco nuevos contratos offshore por US$25,7 millones de euros

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

Amper, a través de su filial Navacel, especializada en la ejecución de proyectos de fabricación de equipos complejos para el mercado 'offshore', se ha adjudicado cinco contratos en los sectores de 'Oil & Gas' sostenible y energía eólica marina por cerca de $25,7 millones de euros, ha informado este martes la empresa.

En concreto, Amper ha logrado dos pedidos procedentes de un cliente recurrente de Noruega, complementados por dos nuevos contratos con un cliente habitual de los Países Bajos y una primera adjudicación de relevancia con un nuevo cliente en España.

Entrando en detalle, su filial Navacel se ha adjudicado, por una empresa líder noruega, el suministro y fabricación del sistema de amarre y transferencia de fluidos para buques FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), instalaciones flotantes diseñadas para procesar, almacenar y descargar crudo y gas natural extraídos de yacimientos submarinos. Estos equipos se destinarán a un proyecto de exportación de gas en Argentina.

Con un valor total de unos $16 millones de euros, Amper ha destacado que éste es el proyecto más ambicioso desarrollado por Navacel para este cliente. El alcance incluye la adquisición de materiales, calderería, soldadura, mecanizado y montaje (incluyendo componentes auxiliares del cliente) y pruebas hidráulicas.

Asimismo, Navacel ha logrado su segundo y tercer contrato consecutivo del año para un cliente de los Países Bajos en proyectos 'offshore' localizados en Polonia y en Países Bajos. Concretamente, fabricará para dicho cliente tres estructuras de soporte, destinadas a la instalación de equipos auxiliares en torres 'offshore' situadas en un parque eólico en aguas polacas del mar Báltico, así como seis anillos de adaptación para la instalación de torres en un parque eólico marino ubicado en los Países Bajos, respectivamente.

El valor de ambos pedidos es de unos $8,1 millones de euros. El alcance incluye el suministro de material, calderería, soldadura, mecanizado, ensamblaje y pintado.

Por último, esta filial de Amper ha conseguido su primer contrato relevante con un cliente nacional para un proyecto en Reino Unido, consistente en la fabricación de veinte estructuras Damper. Estas piezas se incorporarán a las torres 'offshore' de un parque eólico marino en el Reino Unido, con el fin de modular las frecuencias de vibración de las torres.

Este pedido, valorado en $1,6 millones de euros, comprende el suministro de material, calderería, soldadura y el ensamblaje de elementos del cliente, así como pruebas FAT (Factory Acceptance Tests).

"Navacel afianza así su cartera de pedidos con estos cinco nuevos proyectos, los primeros adjudicados formando ya parte del Grupo Amper, cuya finalización está prevista íntegramente durante 2026 y principios de 2027", ha destacado la compañía.