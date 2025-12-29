Amper se adjudica dos contratos estratégicos en Mauritania por US$12.000.000

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - Amper, a través de su división de Defensa y Seguridad Nacional, se ha adjudicado dos contratos estratégicos en Mauritania para el desarrollo de tecnología de comunicaciones aeronáuticas, navegación aérea y modernización aeroportuaria, por un importe conjunto de aproximadamente 12 millones de euros al cambio actual. Los proyectos contribuirán a mejorar los servicios críticos del Aeropuerto Internacional de Nouadhibou, el segundo del país, según ha informado este lunes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El contrato de comunicaciones y navegación aérea, adjudicado a la compañía por Enaire —gestor estatal de navegación aérea—, contempla el suministro en estado operativo de un centro de comunicaciones tierra-aire y de un sistema de transmisión automática y continua de datos esenciales de vuelo. Esta actuación, valorada en 5,09 millones de euros, permitirá mejorar la seguridad y la cobertura en el espacio aéreo FIR (Flight Information Region) de Canarias, clave para optimizar el corredor de rutas entre Europa y Sudamérica. Por su parte, el contrato de modernización, valorado en 6,94 millones de euros al cambio actual y otorgado por la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (Asecna), incluye la rehabilitación integral de las ayudas luminosas, el sistema de producción y distribución de energía y la red de control, infraestructuras fundamentales para la operativa aeroportuaria. Con estos proyectos, Amper ha reafirmado su capacidad para desplegar tecnología propia en entornos de alta exigencia y para clientes estratégicos dentro del mercado de la Defensa y Seguridad Nacional, en el que el tráfico aéreo es uno de sus elementos esenciales.