Amplían los medios aéreos en las tareas de extinción del incendio declarado en Gibraleón

GRIBALEÓN (HUELVA), 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han incorporado dos aviones de carga en tierra a las labores de extinción del incendio declarado, a las 00,52 de este lunes, en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón (Huelva).

Según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, se trata de una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal y el incendio se ha originado en la madrugada de este lunes. Durante la noche han trabajado medios terrestres, pero poco antes del mediodía se ha incorporado un helicóptero a las tareas de extinción para más tarde incorporar dos aviones de carga en tierra.

En concreto, en el lugar se encuentran trabajando para sofocar el fuego un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente; cuatro vehículos autobombas y un buldócer.

Asimismo, el Ayuntamiento de Gibraleón, a través de sus perfiles de redes sociales, ha agradecido "enormemente" el despliegue de medios que siguen actuando en el paraje La Cañada del Corcho para extinguir el fuego "lo antes posible".