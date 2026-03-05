Amplias zonas de Cuba siguen sin electricidad debido a apagón

LA HABANA (AP) — Amplias zonas de Cuba seguían sin electricidad el jueves, casi un día después de que un enorme apagón afectara la parte occidental de la isla, en el más reciente corte atribuido a una frágil red eléctrica y a la falta de combustible.

Las brigadas trabajaron durante la noche para reparar una caldera averiada en una de las mayores plantas termoeléctricas de la isla, pero las autoridades han advertido que podrían pasar de tres a cuatro días para que el servicio se restablezca por completo.

Los medios estatales informaron que casi 297.000 clientes en La Habana, o el 34%, tenían electricidad, al igual que 37 hospitales y cinco estaciones de suministro de agua.

Pero millones seguían sin luz, entre ellos Miguel Leyva, de 65 años, quien vive con su madre y su hermano, ambos enfermos.

"No tengo palabras para decir lo que estoy pasando: calor, mosquitos y sin electricidad. La comida puede echarse a perder", declaró Leyva. "Yo sé todos los problemas que hay, pero óigame, son más de 24 horas ya".

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba escribió en X que el sistema eléctrico "opera de manera limitada con prioridad para servicios básicos, fundamentalmente de salud y abasto de agua".

Los medios estatales informaron que dos centrales eléctricas están fuera de servicio por falta de petróleo.

Sonia Vázquez, de 61 años, comentó que el apagón no le impidió vender café a los transeúntes a diario, y explicó que lo preparó con gas a las 5 de la mañana bajo una lámpara recargable.

"Anoche no dormí, muchos mosquitos", indicó Vázquez, quien vive con su nieto.

Mientras tanto, José Ignacio Dorta, dueño de una cafetería de 57 años, dijo que parte de su comida congelada se echó a perder.

"Hemos buscado las variantes para que no se echen a perder más. Estamos trabajando en eso. Esperemos que no se nos eche a perder más", expresó Dorta.

Cuba lleva mucho tiempo lidiando con una red eléctrica envejecida y suministros intermitentes de combustible, pero la crisis se ha profundizado en los últimos meses.

Los envíos de petróleo desde Venezuela cesaron después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano a principios de enero. Luego, más tarde ese mes, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que impondría aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

El mes pasado, el gobierno de Cuba implementó medidas de austeridad para ahorrar combustible y advirtió que no habría combustible para aviones en nueve aeropuertos hasta mediados de marzo.

El corte del miércoles es el segundo que afecta al occidente de Cuba en tres meses.

El apagón de principios de diciembre duró casi 12 horas. Las autoridades dijeron que una falla en una línea de transmisión que enlaza dos plantas eléctricas provocó una sobrecarga y llevó al colapso del sector occidental del sistema energético.

Algunas de las plantas termoeléctricas de Cuba han estado operando durante más de tres décadas y reciben poco mantenimiento debido a los altos costos. Las sanciones de Estados Unidos también han impedido que el gobierno compre equipos nuevos y piezas especializadas, según las autoridades.

___________________________________

La corresponsal Dánica Coto contribuyó desde San José, Costa Rica.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.