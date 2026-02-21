Ana Alonso, bronce en el relevo del esquí de montaña, en breve
La esquiadora de montaña Ana Alonso, que ganó los bronces tanto en esprint como en relevo mixto del esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en breve:
Apellidos: Alonso Rodríguez
Nombre: Ana
Fecha de nacimiento: 7 diciembre 1994 (31 años)
Lugar de nacimiento: Granada (España)
Nacionalidad: española
Altura: 1,71 m
Deporte: esquí de montaña
Palmarés:
. Juegos Olímpicos:
1 participación
2 medallas de bronce
. 2026 (2): 2 medallas de bronce, en esprint y relevo mixto
Mundial:
6 participaciones
1 medalla de plata
. 2025 (1): 1 medalla de plata en el relevo mixto
Mejor resultado en el esprint individual: 4ª (2025)
Mejor resultado en relevos femeninos: 4ª (2021)
Mejor resultado en prueba de equipos femeninos: 7ª (2022)
Europeo:
2 participaciones
1 medalla de oro, 1 medalla de plata
. 2024 (2): 1 medalla de oro en relevo mixto, 1 medalla de plata en esprint individual