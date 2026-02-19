Ana Alonso en breve

La esquiadora de montaña Ana Alonso, que ganó la medalla de bronce en la prueba de esprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, en breve:

Apellidos: Alonso Rodríguez

Nombre: Ana

Fecha de nacimiento: 7 diciembre 1994 (31 años)

Lugar de nacimiento: Granada (España)

Nacionalidad: española

Altura: 1,71 m

Deporte: esquí de montaña

Palmarés:

. Juegos Olímpicos:

1 participación

1 medalla de bronce

. 2026 (1): 1 medalla de bronce en esprint

Mundial:

6 participaciones

1 medalla de plata

. 2025 (1): 1 medalla de plata en el relevo mixto

Mejor resultado en el esprint individual: 4ª (2025)

Mejor resultado en relevos femeninos: 4ª (2021)

Mejor resultado en prueba de equipos femeninos: 7ª (2022)

Europeo:

2 participaciones

1 medalla de oro, 1 medalla de plata

. 2024 (2): 1 medalla de oro en relevo mixto, 1 medalla de plata en esprint individual