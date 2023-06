Ana 'Furia': "Quiero que no me obsesione el ranking olímpico"

La 'breaker' española, gran atractivo del Madrid Urban Sports en su tercera edición

"Todavía estoy en el proceso de aprender a gestionar nervios y presiones", admite en una entrevista con Europa Press

MADRID, 15 Jun. 2023 (Europa Press) -

La 'breaker' española Ana 'Furia' Ortega, candidata a estar en los Juegos de París 2024 y gran atractivo para el Madrid Urban Sports (MUS) del 16 al 18 de junio, ha afirmado que "no" quiere obsesionarse con el ranking olímpico, ya que "luego a lo mejor no llegas" a altas expectativas debido a que "hay muchas cosas que no dependen" de los propios participantes.

"No me obsesiona. De hecho, quiero que no me obsesione. Cuando me preguntan muchas veces qué número voy, siempre tengo que preguntarlo porque no me quiero obcecar en 'tengo que estar' o tal, porque luego me pasa esto", ha admitido 'Furia' durante una entrevista con Europa Press, aludiendo a su discreta actuación en el reciente Campeonato de Europa de breaking disputado en Almería.

"Hay mucho margen de mejora, tenía expectativas de una posición mejor. Pero bueno, contenta, me hace ganar puntos en el ranking, así que contenta", ha matizado sobre su participación en dicho evento almeriense. Así, la 'breaker' catalana sumó 260 puntos para el cómputo del ranking olímpico, en virtud de su decimotercera posición final.

En este sentido, 'Furia' ha explicado la importancia del aspecto mental en cada competición. "Luego a lo mejor no llegas, o por lo que sea tienes un mal día, porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Entonces, cuando no se puede lidiar con eso, no quiero que me dé el rebote y empiece a ponerme triste", ha argumentado al respecto.

"Ahora mismo lo que más me pesa es que un evento no me vaya bien, por ejemplo", ha reconocido. "Eso es lo que más me está costando llevar. Porque normalmente en mis días de 'entreno' estoy agradecida, siento que mi cuerpo cada vez es más óptimo y siento que voy mejorando en muchas cosas y sobre todo en breaking", ha añadido.

Podrá desplegar sus movimientos en el MUS 2023, cuya tercera edición es valedera para ese ranking olímpico y se hará de nuevo en la explanada de Madrid Río-Matadero. Se reunirán 480 deportistas, de una treintena de nacionalidades, para competir en las principales disciplinas de skateboarding, BMX, breakdance y carreras de scooter.

La catalana ha subrayado lo que queda fuera de control en cada prueba. "Es cierto que, a la hora de competir, hay muchos factores que no dependen de mí; o sí, que no estoy en el día o que no me encuentro al 100% en mi totalidad o lo que sea. Y entonces, cuando me quedo más pensativa, es siempre después de una competición", ha reiterado.

"A ver, es muy difícil no tener presión porque al final te acabas creando tú mismo unas expectativas de decir 'tengo sí o sí que pasar ronda o clasificarme'. Y eso es presión sí o sí. Entonces, al final intentas llevarlo lo mejor que puedas. Es una pregunta difícil porque no sé todavía", ha respondido 'Furia' sobre el hecho de analizar en exceso cada fallo en una disciplina novedosa para unos JJ.OO.

"Todavía estoy en el proceso de aceptar y de aprender a gestionar todos esos nervios y todas esas presiones. Lo único que nos vamos diciendo entre nosotros es que, ganemos o perdamos, vamos a llegar el lunes y vamos a llegar a la misma sala a seguir entrenando", ha declarado, a raíz del buen ambiente que vive en la Residencia Joaquín Blume del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Ella y sus compañeros de entrenamiento intentan "llevar de la mejor forma posible" el día a día, en una disciplina que estrenará su condición olímpica en París 2024. "Sobre todo para mí es muy importante sentir el amor de mis compañeros, lo que me hace llevarlo mejor", ha recalcado sobre la atmósfera en el Centro de Alto Rendimiento.

Pese al apoyo mutuo entre 'breakers', 'Furia' ha confesado que el debut olímpico es toda una vorágine. "Me siento totalmente fuera de mi zona de confort. O sea... Siempre lo digo, siempre voy partido a partido. Entonces, quiero tomármelo así y sobre todo quiero disfrutar mucho del camino. Porque si no, esto no tiene sentido", ha indicado.

"A veces llega el momento y se pasa tan rápido... O sea, una competición se nos pasa tan rápido. Y a veces ganamos y no lo valoramos", ha reflexionado. "Llega el día y se pasa súper, súper rápido y es como 'ya está'. Entonces todo ese sufrimiento... llegar hasta ahí sufriendo no merece la pena", ha repetido.

Por último, 'Furia' ha minimizado el estrés de cara al MUS 2023 y también por el exigente camino hacia París 2024. "Intento tomármelo lo mejor que pueda y disfrutar cada día. Y ser agradecida sobre todo por el hecho de decir: 'Estoy haciendo lo que realmente quiero'", ha resaltado la catalana finalmente.

Europa Press