Ana Belén Jara presenta este martes en Toledo su nuevo poemario 'Con dos pesos ya no alcanza'

13/06/2024 Ana Belán Jara presentará su obra en Toledo. 'Con dos pesos ya no alcanza' es el útimo trabajo de la poeta argentina Ana Belén Jara, radicada en la actualidad en Toledo, que va a presentar este martes, 18 de junio, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha En la presentación de su último trabajo, que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas, Jara estará acompañada por la periodista Francisca Bravo Miranda, de eldiario.es Castilla-La Mancha En 'Dos pesos ya no alcanza' Jara realiza un viaje poético con cuatro etapas bien diferenciadas, marcadas por la nostalgia y la añoranza de un mundo que ya no existe. CULTURA ANA BELÉN JARA

