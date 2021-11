Ana Luisa Amaral reconoce su "necesidad" de escribir y su interés por una poesía "no encasillada" y "subversiva"

La literata portuguesa Ana Luisa Amaral, ganadora del XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha mostrado en Salamanca, horas después de recoger el galardón y en el momento de la presentación de la antología que acompaña al reconocimiento, que su labor con las letras se debe a su "necesidad" por escribir y plasmar en el papel sus versos.

En este proceso de creación, ha reconocido, en una encuentro con los medios de comunicación en la Casa Museo Unamuno de Salamanca, que le interesa "mucho más la subversión que la transgresión", no obstante ha insistido en que su poesía "es poesía" y que no le gusta que sea "encasillada".

"Yo soy feminista y no tengo problema en decirlo", ha apuntado sobre un movimiento que defiende y que "se resume en derechos humanos", pero, respecto a su creación, ha dicho: "No hago una poesía militante, eso no".

"Escribo porque necesito escribir", ha apostillado en su interés por crear, por dar forma a las palabras y llevar al papel versos que ahora le han aupado al Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que le entregó la reina Doña Sofía horas antes de la presentación de la antología ahora presentada y en la que ha trabajado el estudioso Pedro Serra.

Sobre este nuevo ejemplar, editado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, las dos entidades responsables del premio, lleva por título 'El exceso más perfecto', con 49 poemas "cuidadosamente seleccionados", en edición bilingüe, tres poemas inéditos y uno autógrafo, ha explicado la presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

En la presentación de la antología, además de Ana de la Cueva, también han participado el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, y el responsable de la introducción, traducción y selección de textos, Pedro Serra.

Precisamente, Pedro Serra ha destacado el trabajo de la poeta premiada, en su labor "cargada de futuro" pero también por ser "buen ejemplo" del modo con el que "mira al pasado", con textos que evocan también a la infancia.

Por su parte, el rector de la USAL, ha destacado la labor literaria de la premiada en un acto donde ha querido, igualmente, mostrar su afecto a Patrimonio Nacional por los 30 años de "colaboración institucional" en el galardón, además de hacer hincapié en el trabajo desarrollado en la antología de la presente edición tanto por parte de Pedro Serra como de los responsables de su edición, que desprende el "amor" con el que han trabajado sus responsables para sacar a la luz esta obra antológica.