Ana Peleteiro acaba sexta en el triple salto pasado por agua de Paris 2024

La atleta española Ana Peleteiro concluyó sexta, con 14,59 metros, en la final de este sábado del concurso de triple salto de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, disputado en el Stade de France en Saint-Denis bajo una intensa lluvia en la que la medalla de oro fue para la dominiquesa Thea Lafond, con 15,02.

Thea Lafond, con récord nacional, superó a la jamaicana Shanieka Ricketts, con 14,87, también su mejor marca del año, y la estadounidense Jasmine Moore (14,67). A 8 centímetros del podio se quedó Ana Peleteiro, la campeona de Europa y este sábado diploma olímpico, escaso premio para su ambición. La saltadora gallega ambicionaba suceder en el trono a la venezolana Yulimar Rojas, la ausente campeona olímpica destronada por una lesión en el tendón de Aquiles.

Peleteiro dio, no obstante, buenas sensaciones en la calificación. Un brinco, 14,36 metros y el billete a la final, donde la campeona de Europa y bronce en los Juegos de la pandemia de Tokyo 2020 tenía ante sí el reto de ganar el pulso a la cubana Leyanis Pérez, mejor marca de la temporada (14,96), y a Thea Lafond.

El suyo había sido un ciclo especialmente emotivo por su maternidad. La condición de madre le alejó del primer plano, los entrenamientos rigurosos durante año y medio que le permitieron valorar otras cosas lejos del atletismo de élite. Después se puso las pilas para intentar llegar a París en su 'pico' de forma.

"Estoy preparada para dar mi mejor versión", apuntó antes de alimentarse del tronar rítmico de palmas del estadio de Saint-Denis, pista dura, rápida, color violeta lavanda levantada por la empresa Mondo con polvo de moluscos, y un dos por ciento más rápida que la de los Juegos de Tokio.

Con un primer salto de 14,55, 30 centímetros peor que su mejor marca este curso cuando ganó el oro continental, la pupila de Iván Pedroso pretendía meterse en la lucha por las medallas en medio de un aguacero que complicó el pasillo de Saint-Denis. En el segundo perdió altura y pasó a la mejora entre las ocho primeras en quinta plaza.

Lejos de superar esa plaza, Peleteiro, pura ambición, la saltadora a la que no le gusta la técnica de sus rivales bajó una aún más en detrimento de Leyanis Pérez pese a los 14,59 de su mejor cuarto brinco. Los dos últimos intentos bajo esa pertinaz cortina de agua parisina no le valieron a la saltadora, incómoda, para repetir el podio de Tokyo 2020.

"No me considero una estrella sino una persona con mucha luz", se autodefinió Peleteiro, a la que ese brillo se le apagó este sábado por el agua que le acompaña en sus paseos por su pueblo natal, Ribeira, en la costa oeste de A Coruña, donde hoy lloraron que su hija predilecta no haya vuelto a enfundarse la gloria olímpica.

