Ana Pérez: "Volver a estar haciendo gimnasia a este nivel para mí ya es un premio"

La gimnasta española Ana Pérez ha comentado este miércoles que para ella, estar presente en los Juegos "ya es un premio" ya que no pudo participar en Tokyo 2020 debida a una fractura en los dos pies, aunque ha aclarado que "por el momento" no puede "recuperar" el salto que tenía preparado para dicha cita.

"La lesión de los pies --se rompió ambos antes de Tokyo 2020-- no me ha permitido por el momento volver a recuperar el salto que tenía preparado para ellos, y no sé si en un futuro lo volveré a hacer. Tengo que limitarme a hacer lo que mis pies me permiten. El hecho de volver a estar haciendo gimnasia a este nivel para mí ya es un premio", afirmó la gimnasta española en rueda de prensa.

Ana Pérez explicó que su ejercicio de suelo es el mismo que utilizó en el campeonato de Europa. "Lo empecé a trabajar para el Europeo y para estos Juegos, por lo que no hay ningún cambio respecto al mes de abril", apuntó.

La andaluza señaló que la historia de su ejercicio es que al principio es "un poco bicho raro", pero después de la primera diagonal "cambia la música" y ahí pasa de ser "una chica más guapa", hay un cambio "a cisne" y aparece "la locura".

Ana Pérez criticó el "desorden" de la organización en estos primeros días en la Villa. "El primer día estuvimos una hora esperando para volver a la villa porque no aparecía el bus. Esperamos que esto mejore conforme vayan avanzando los días, porque al final el descanso es fundamental. Además, las camas son durísimas, horribles", añadió.

La gimnasta española confirmó que no estarán en la ceremonia porque prefieren no perder "el foco". "Aquí hemos venido a competir, obviamente queremos disfrutar la experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos, pero no creo que sea lo más recomendable pasar ocho horas en un desfile de inauguración teniendo competición en un día y medio. Preferimos descansar", explicó.

"Intentamos no perder la concentración y el foco. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí, pero a la vez aprovechamos los ratitos libres que tenemos, para pasear, ver la villa, interesarnos por otro tipo de cosas, o hacer cualquier otra cosa que nos ayude a desconectar de la rutina y de la presión que es competir en unos Juegos Olímpicos", concluyó Ana Pérez sobre su día a día en París.

CASABUENA: "LLEGO CON MOTIVACIÓN Y ENTUSIASMO, ASÍ SIEMPRE SALE MEJOR"

Por su parte, la alicantina Laura Casabuena explicó que estuvo practicando un ejercicio "nuevo", pero se lesionó y estuvo "parada un tiempo", y al final no ha podido hacerlo "del todo bien". "Preferí mantener este y ya cuando saque uno nuevo que sea que esté perfecto", dijo sobre su propuesta para el Bercy Arena, en la que ha preferido "asegurar" y "no ir a lo loco".

"Mi ejercicio trata más o menos como que soy una chica muy coqueta y como que me estoy preparando para salir a cenar, una cita, me voy maquillando, que se vea como estéticamente muy elegante", relató la de Alcoy, de 18 años, que celebró que los aparatos le "han ido muy bien", por lo que llega con "motivación y euforia", porque así "siempre saltas más y siempre sale mejor".

Sobre su día a día en París, Casabuena afirmó que sus sesiones de entrenamiento son "bastante tarde", por lo que desayunan sobre las nueve y tienen "un rato de tiempo libre", en el que dan una "vuelta por la Villa". "Luego vamos al entrenamiento de la mañana, que suele ser el corto, y luego volvemos a comer y descansamos lo que podemos, y volvemos a entrenar. Luego cenamos y ya un rato de tiempo libre, fisio", manifestó.

Y en ese tiempo libre les da tiempo a coincidir con otros deportistas españoles, aunque el que más ilusión le hace a la alicantina es Rafa Nadal. "A nivel deportivo me gustaría verle competir. No sé si vamos a poder, ojalá que sí. Y también la competición de los chicos, lo que pasa es que como compiten antes que nosotras va a ser imposible. Si se meten en la final, ya podríamos ir a verlos y me gustaría mucho", dijo.

"No vamos a ir a la ceremonia inaugural, ni los chicos, ni nosotras, al día siguiente tenemos entrenamientos, hemos preferido quedarnos en la Villa descansando, otra vez será", concluyó la gimnasta de Alcoy, que afronta sus primeros Juegos.

ALBA PETISCO: "MIS SENSACIONES SON BASTANTE BUENAS"

Finalmente, Alba Petisco confesó que su ejercicio de suelo es "más fuerte, como el reflejo de una mujer empoderada que quiere dominar el mundo" y que tampoco va a realizar "ningún cambio de momento", además de que no presentará "un segundo salto".

"Todo evoluciona, cada vez buscamos más dificultad, pero también buscamos que se consiga hacer lo más perfecto posible, así que sí que es posible que también en algún momento llegue a ser algo peligroso, pero siempre estamos protegidas y vigiladas", detalló sobre su deporte y los riegos que conlleva.

Además, la catalana admitió que "a estas alturas" actúan en los entrenamientos "más por sensaciones". "Las mías son bastante buenas, esperaremos a este jueves, que ya es el entrenamiento de podio, a ver qué tal van los aparatos de la competición, el ambiente, los focos y todo, pero bueno, creo que está todo bastante bien", sentenció.

Igual que Ana, es salir un poco de nuestra zona de confort, que realmente nos ayuda para despejarnos, también luego poder concentrarnos mejor en...en otros sitios que no estemos acostumbradas a nuestro gimnasio.

Europa Press