Anabel Medina: "La decepción es muy grande en todos los sentidos"

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, calificó de "decepción muy grande en todos los sentidos" la no clasificación este jueves para las semifinales de la competición al perder por 3-0 la segunda eliminatoria ante una Gran Bretaña que "jugó muy bien del primer al último punto".

"La decepción es muy grande en todos los sentidos. El año pasado ya nos quedamos a un partido de pasar a semifinales y la verdad es que te quedas un poco chafada porque hemos trabajado muy bien", apuntó Medina en declaraciones facilitadas por la RFET.

La extenista cree que quedó "probablemente reflejado en la pista el esfuerzo grandísimo" que tuvieron que hacer 24 horas antes para ganar a Kazajistán y pidió hacer "un análisis frío" sobre la eliminatoria contra una Gran Bretaña que fue "mejor".

"No se han puesto nerviosas en ningún momento y han jugado muy bien desde el primero hasta el último punto. Además, el factor de jugar en casa les ha ayudado muchísimo", reconoció Anabel Medina.

Por su parte, Paula Badosa aseguró que le sorprendió "el nivel" de Harriet Dart, que la derrotó en dos sets por 6-3, 6-4. "No me esperaba que jugara así, aunque obviamente yo no he estado a mi mejor nivel", admitió, apuntando también al hecho de acabar la primera eliminatoria "a la una de la mañana, sobre todo con un día de descanso para ellas".

Finalmente, Nuria Párrizas confesó que fue arrollada por Heather Watson. "Ha habido un momento en el que ya no sabía cómo salir de allí. Es verdad que ella estuvo muy acertada, ha jugado a un gran nivel y en esta competición cuando no estás al doscientos por cien te pueden pasar estas cosas", indicó.

Europa Press