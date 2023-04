Anabel Medina: "Disputar una eliminatoria en casa tras tres años fuera es un extra de motivación"

La capitana del equipo español de Copa Billie Jean King, Anabel Medina, ha asegurado este martes que disputar en casa la eliminatoria ante México tras tres años jugando fuera les da "un extra de motivación", y ha reconocido que ve a las jugadoras "con muchas ganas, muy motivadas y entrenando muy bien".

"Estamos ilusionadas porque llevábamos tres años jugando fuera y el poder disfrutar de una eliminatoria en casa, rodeada de un público que nos va a apoyar y que en los momentos difíciles nos va a animar es un extra de motivación", señaló en rueda de prensa sobre la eliminatoria que se celebrará el viernes y el sábado en el Club de Tenis Puente Romano en Marbella (Málaga).

Sobre las jugadoras, explicó que se están "adaptando a jugar otra vez en tierra, al aire libre y con calor". "Pero las veo con muchas ganas, muy motivadas y entrenando muy bien", indicó. Nuria Párrizas, Rebeka Masarova, Sara Sorribes, Marina Bassols y Aliona Bolsova afrontarán la eliminatoria.

Por otra parte, Medina considera a México un equipo muy competitivo. "Nos vamos a encontrar unas jugadoras muy aguerridas a la pista y queriendo competir cada punto. Son muy sólidas, con un estilo muy español. Algunas de ellas se han estado formando en España. Van a ser cinco puntos muy competidos, con mucho peloteo y nos van a obligar a jugar muy concentradas desde el principio y al cien por cien en cada punto", apuntó.

Por su parte, la granadina Nuria Párrizas se estrenará como número uno del equipo en esta eliminatoria. "Sinceramente, no pienso en si voy a jugar de uno o de dos, o si no voy a jugar. A mí me encanta estar en esta eliminatoria y las veces que he jugado me he sentido muy bien. Lo único que sé es que voy a dar todo en pista", señaló.

Mientras, Rebeka Masarova destacó su rendimiento también el tierra batida. "He tenido bastante buenos resultados en tierra, como mi título júnior en Roland Garros. La adaptación siempre cuesta un poco, pero me llevo unas semanas entrenando en tierra y aquí las pistas están impecables", expresó.

La castellonense Sara Sorribes regresa al equipo tras seis meses alejada de las pistas por lesión. "Estoy feliz de volver a competir y estar aquí. Era una semana que me hacía muchísima ilusión y por fin ha llegado", dijo. "Mis sensaciones en Colombia fueron buenas, yo sabía que venía entrenando bien, pero poder confirmarlo allí y disfrutar otra vez de la competición, pasármelo bien otra vez dentro de una pista de tenis era algo que me apetecía un montón", prosiguió.

Marina Bassols, que debutará en el equipo a pesar de que ya estuvo en las Finales de Glasgow del pasado año como reserva, se mostró "muy ilusionada". "Lo más importante es que todas nos llevamos súper bien y la capitana nos ayuda muchísimo. Ya con muchas ganas de que llegue el viernes, lo daré todo en los entrenos y ojalá juegue", subrayó.

Por último, Aliona Bolsova, fija en los últimos dobles del equipo, cree que el calor que se espera en Marbella no les afectará. "No hemos pisado el invierno porque venimos de jugar en verano en Australia y no hemos salido del calor, tanto nosotras como las mexicanas", finalizó.

