Anabel Medina: "El 2-0 nos hace afrontar el resto de la eliminatoria en paz, pero igual de ambiciosas"

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, calificó "de diez" el primer día del clasificatorio ante México para las Finales de la Billie Jean King Cup 2023 y aseguró que el tener 2-0 nos le hace confiarse, pero sí jugar este sábado "en paz" e "igual de ambiciosas".

"La valoración es de diez. Sabíamos que Sara (Sorribes) venia con buena dinámica desde Bogotá y que en los entrenamientos había estado muy bien esta semana, así que estaba segura de que iba a rendir y competir bien, aunque es verdad que no esperábamos un 6-0, 6-0. Ha demostrado ser una jugadora muy de equipo, muy competitiva y muy madura", expresó Anabel Medina en rueda de prensa tras los individuales del viernes en el Puente Romano Club de Tenis de Marbella (Málaga).

La torrentina recordó que Nuria Párrizas "rinde muy bien" en esta competición y admitió que quizá le pudo pesar tener "un papel diferente a otras eliminatorias". "Partía como la número uno y durante el partido me ha dicho que estaba un poco nerviosa, pero me da alegría que haya dicho que no ha tenido buenas sensaciones porque para mí ha tocado muy bien la pelota y eso quiere decir que el margen de mejora muy alto", expresó.

En este sentido, dejó claro que "el valor del punto es el mismo seas la número uno o la dos". "La responsabilidad es común porque somos un equipo", añadió al extenista que está "muy alerta" porque esta ventaja "no vale para nada".

Sin embargo, Medina sí cree que el 2-0 les hace "afrontar la eliminatoria con cierta paz". "No con confianza, pero sí te permite estar más tranquilo a la hora de jugar, sin perderle la cara y siendo igual de ambiciosas. Queda un punto por jugar, el sábado son tres y ellas intentarán salir a darle la vuelta, y nosotras a intentar cerrar a la primera y si no, en los siguientes con la cabeza fría", sentenció.

Europa Press