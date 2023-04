Anabel Medina: "España tiene la capacidad de ganar la Billie Jean King Cup"

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, ha asegurado que la "unión" que muestran sus jugadoras le invita a pensar que pueden ganar el título en las Finales, para las que han conseguido este sábado el billete tras superar a México (3-0) en su eliminatoria en el Puente Romano Club de Tenis de Marbella (Málaga).

"Desde que soy capitana han pasado 13 jugadoras por el equipo, de 14 eliminatorias hemos ganado 11, somos el tercer país del mundo... España tiene la capacidad de ganar la Billie Jean King Cup porque hoy se ha demostrado que la unión de un equipo hace mucho", señaló en rueda de prensa.

La valenciana explicó que el resultado ante las mexicanas ha sido "muy abultado" y quizás "no ha sido la realidad de lo que ha ocurrido en la pista". "Ahora, sobre el papel, parece que esto era lo lógico, que España tenía que ganar y que no tiene tanto mérito. Esta eliminatoria se ha ganado porque se ha hecho un trabajo muy bueno desde el principio", insistió.

"España fue muy superior por el trabajo que se ha hecho. ¿Tenemos opciones de ganar la Billie Jean King Cup? Pues sí, las tenemos. Ojalá juguemos en casa, y el factor casa es un extra. Confío en todas las jugadoras que pasan por el equipo y que afrontan de esta manera la competición. Son conscientes de que somos una piña, de que las que juegan y las que no, todas participan. Hay que ir con la mentalidad de que si estamos unidas y trabajamos para ello se pueden conseguir grandes cosas", continuó.

Además, se mostró "muy agradecida" a sus tenistas. "El compromiso de todas ellas es más que evidente; no tengo más que descolgar el teléfono y son todo palabras de alegría y de ilusión, de querer competir. Como capitana es un orgullo que una jugadora se sienta ilusionada por venir a competir, que sienta una responsabilidad muy grande por defender a su país. Estoy eternamente agradecida", subrayó.

Sobre la sede de las Finales, Medina reconoció que "hay posibilidad de que se juegue en Andalucía". "Nos haría mucha ilusión. Hemos estado tres años jugando fuera de casa, la sensación de jugar fuera nos da pena, no poder tener a familiares y amigos cerca. Jugar en casa sería espectacular. Nos gusta más en este escenario, en tierra y al aire libre, pero las chicas cada vez van evolucionando más en esta superficie", apuntó.

Nuria Párrizas, que aseguró el tercer punto de la eliminatoria, también espera que pueda celebrarse muy cerca. "Yo, como andaluza, estaría muy feliz de que se jugase en Andalucía. Me daría igual que fuese en pista rápida o tierra, me encantaría que se pudiese jugar en Andalucía", señaló.

La granadina reconoció también que la victoria le sirve "de mucho" para su regreso al circuito. "Me he permitido más presión de lo normal. He empezado a pensar en el resultado cuando iba 5-0 y eso me ha perjudicado, pero al volver a encontrarme en la misma situación he sabido cambiarlo y no pensar en ello. Me ayuda de cara a la competición porque voy con mucha confianza", manifestó.

Por su parte, Sara Sorribes, que el viernes ganó su encuentro, explicó cómo se desarrolló este. "En lo único en lo que me centraba en mi partido era en que los primeros juegos fueran largos, creo que lo conseguí. Eso me dio cierta tranquilidad a la hora de ver que me encontraba bien en la pista y que mis sensaciones eran buenas, que iba encontrando la manera en la que le podía hacer daño. Estaba preparada para cualquier cosa que pudiese suceder esta semana y estoy muy feliz de que haya acabado tan bien", indicó.

El resto de las componentes del equipo destacaron la unidad del grupo. "Uno de las cosas más importantes para ganar es creérselo; siempre que creas, va a haber opciones", aseguró Rebeka Masarova. "Estamos todas unidas como una piña, y eso nos puede ayudar a hacer grandes cosas", añadió Marina Bassols.

"El tenis femenino está demostrando que está todo muy igualado y haya o no haya grandes nombres en el partido que se juega puede pasar cualquier cosa. Algunas veces ganas a equipos que tienen más nombre, otras te ganan otros que no tienen grandes nombres. Todo depende de la unión del equipo, de la energía, de ese día concreto... Sí, podemos ganar", finalizó Aliona Bolsova.

