Anagrama recupera en un volumen tres novelas "hermanas" de Ariana Harwicz

"Las novelas tienen que seguir siendo peligrosas", remarca la escritora

BARCELONA, 17 Mar. 2022 (Europa Press) -

La editorial Anagrama ha recuperado en el volumen 'Trilogía de la pasión' tres novelas de la escritora argentina Ariana Harwicz, publicadas entre 2012 y 2015, 'Matate, amor', 'La débil mental' y 'Precoz', que la autora ha definido como "tres hermanas literarias, una familia exótica".

En rueda de prensa, Harwicz ha celebrado que se pueda recuperar tres novelas que eran "inencontrables" en Espa√Īa, y ha explicado que por primera vez se publican en un √ļnico volumen, que desconoce que experiencia de lectura producir√°.

En las tres novelas, Harwicz aborda cuestiones como la maternidad, la familia, la extranjer√≠a, desde un punto de vista "disidente" con personajes perturbadores anclados en una zona gris, que ha asegurado que en el caso de 'Matate, amor' fue llevada a juicio a√Īos despu√©s tras su traducci√≥n en Francia.

Ha recordado que las novelas se publicaron antes del fenómeno 'me too' y que con posterioridad han aparecido libros que reflejan esa maternidad disidente, pero ella ha dicho que sus libros no fueron escritos "queriendo debatir".

La escritora no ha cambiado nada respecto a cuando se publicaron y ha a√Īadido una breve apertura en la que remarca que las tres novelas "son fotos de un √°lbum en blanco y negro guiadas por las sonatas de Glenn Gould" y donde recuerda el incidente judicial.

Harwicz ha afirmado que cada novela ha tenido "un recorrido pol√≠tico distinto" en cada pa√≠s en el que se ha traducido, y que en pa√≠ses del este, con una maternidad idealizada, ha molestado, pero que en el caso franc√©s se ha llegado a pensar que era autobiogr√°fica y se la ha interpretado como una 'mala madre', a lo que ella ha a√Īadido que lo escribe no lo hace.

"Compruebo que las novelas siguen molestando y creo que son buen signo", ha defendido la escritora, para quien si la literatura que escribe se hubiera integrado en la sociedad hubiera sido para ella un fracaso.

La escritora ha a√Īadido: "Las novelas tienen que seguir siendo peligrosas. Me gusta pensar que en pleno feminismo y democracia tienen que preservar el elemento perturbador y peligroso".

Adaptaciones y traducciones

La escritora ha explicado que las tres novelas que componen esta trilogía han sido adaptadas al teatro y que próximamente lo harán al cine en producción estadounidense, que está ahora en la fase de adaptación de guión y no tiene una fecha de inicio de grabación.

Harwicz también ha explicado que participa mucho en la traducción de sus obras y que ahora comenzará a preparar su próximo novela tras mudarse a una casa en el centro de Francia: "No puedo escribir en cualquier lado", ha remarcado.

La editora Silvia Sesé ha destacado el uso del lenguaje de Harwicz y ha remarcado que son textos políticamente incorrectos sobre familia y maternidad que disienten de la visión normalizada y pueden llegar a "violentar".