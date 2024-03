"No hay ni un lugar del mundo en el que se practique fútbol como en España"

MADRID, 11 Mar. 2024 (Europa Press) -

La exfutbolista Anaïr Lomba no esconde que tras anunciar su retirada en 2022 tuvo "unos meses muy malos" donde no encontraba su "sitio" y no sabía "lo que hacer" con su vida, pero que ahora es "muy feliz", mientras que tampoco duda de que en la actualidad "no hay ni un lugar del mundo en la que se practique fútbol como en España".

"Tuve unos meses muy malos justo después de la retirada. No encontraba mi sitio, no sabía qué hacer con mi vida. Al final creo que es muy importante enfocarte en algo que quieras hacer y tener algo que hacer porque el tiempo libre te hace pensar muchísimo y nada bueno, pero ahora estoy muy tranquila y feliz", aseguró Anaïr Lomba en una entrevista para Europa Press tras acudir la semana pasada a la Jornada Mujer, Deporte y Emprendimiento de Fundal.

Pese a ello, 'Lombi' ahora está "muy feliz" trabajando en la Liga F. "Estoy en Liga F, sigo trabajando en el mundo del fútbol, pero del otro lado, en el departamento de Marketing de Liga F. Es algo que para mí era fundamental. He tenido mucha suerte o alguien ha sabido ver que tenía valor para este mundo y la verdad es que ahora mismo, hoy por hoy, estoy muy feliz", afirmó.

Por otro lado, la exjugadora de Espanyol y FC Barcelona, entre otros, cree que, viendo como está ahora el fútbol femenino en España, le hubiese gustado "haber nacido simplemente 10 años más tarde". "Obviamente te da mucha envidia, sana. Yo como profesional creo que al final tuve cuatro o cinco años de fútbol con las ventajas de entrenar por la mañana, de tener la ropa, el readaptador, masajista, todo para ti y los sueldos por supuesto. Esta liga por fin es profesional", señaló.

"Una de las cosas que más me dolió en su momento de retirarme es que me retiraba justo el año que la Liga iba a ser profesional y era uno de mis sueños de siempre. Yo nunca aspiré a ganar Mundiales, porque era imposible cuando jugaba, pero sí que aspiraba a jugar en una liga profesional y justo me retiraba el año que se conseguía, pero es mucha envidia buena y me gustaría que le diesen valor a lo que tienen porque hemos trabajado mucho y a veces parece que se nos olvida", apuntó.

Sobre la nueva generación de jugadoras que han logrado éxitos a nivel internacional con clubes y selección, Lomba sabía que iba a pasar porque en categorías inferiores ya lo habían ganado "absolutamente todo". "Hace muchos años que sigo el deporte femenino, sabía que tenía que llegar esta generación y con buen trabajo fue un recorrido que sabía que tenía que llegar", remarcó.

"¿Me esperaba que llegase tan pronto? Sí y no. Sí porque veía el nivel de juego al que se estaba llegando y sobre todo el papel del Barça ha sido fundamental en esta parte en estos últimos años. Pero pensaba que los españoles siempre tenemos una barrera psicológica en las grandes competiciones", admitió.

La gallega considera que costaba "el paso de pasar a cuartos de final, 'semis' o final" y que pensaba que se tardaría "un 'poquito' más alcanzarlo". Pero sí que es verdad que cuando ves jugar a la selección o ves al Barça o muchos otros equipos de Liga F, te das cuenta de que tiene un nivel absolutamente superior", puntualizó.

"Creo que en los próximos años va a pasar como cuando yo era joven, que veías Estados Unidos y ya sabías que iba a ganar y que era la apuesta fija. En los próximos años vas a ver una competición con España y vas a saber que muy probablemente, y si nada pasa, va a ganar", manifestó.

Y es que la exdelantera tiene claro que "no hay ni un lugar del mundo en la que se practique fútbol como se practica en España". "Esto tiene que verse reflejado en algún lado y se ve reflejado en nuestras jugadoras. Son las mejores, pero es que te diría que ahora mismo Aitana (Bonmatí) es la mejor, Salma (Paralluelo) la sigue muy de cerca, Athenea (Del Castillo) es una jugadora increíble. Los próximos años son del fútbol español, que he hablado de jugadoras que juegan en España y no de que son españolas también, pero creo que el futuro del fútbol español es muy grande", destacó.

Lomba reconoce que le sorprende "un poco, pero no a mal" que Aitana Bonmatí tenga como principales referentes cuando era niña a Andrés Iniesta o Xavi Hernández. "Yo de pequeña ya tenía algún referente de jugadora y ella es como 10 años más joven. Me sorprende mucho que tardásemos tanto en tener esos referentes femeninos porque me parece que no es normal", advirtió.

"De pequeña, y de hecho por eso yo jugaba con el '16', me encantaba Amaia Olabarrieta, del Athletic. Nunca supe por qué, pero la vi jugar en uno de mis primeros partidos en Primera División contra ella y desde entonces fue mi gran ídolo y referente. De hecho, uno de mis sueños cumplidos fue cuando me regaló su camiseta, muchísimos años después, y fui la persona más feliz del mundo. Me alegra mucho ver que esas niñas ahora puedan tener referentes femeninos", expresó.

Lomba pide el oro en parís por ser "una oportunidad única en la vida"

La siguiente cita para la selección femenina serán los históricos Juegos Olímpicos de París, "la competición deportiva por excelencia" para 'Lombi'. "Les doy muchísimo más valor que a un Mundial, una Eurocopa o una Liga de Naciones", apuntó.

"Creo que hemos tardado muchos años en llegar, pero creo que la llegada tiene que ser para colgarse una medalla de oro. Todo lo que no sea una medalla de oro me parecerá que no hemos aprovechado una oportunidad única en la vida. Ahora mismo, a la selección masculina no la veo absolutamente favorita y a la femenina sí la veo para ganar los Juegos Olímpicos, la Eurocopa de 2025 y el Mundial", recalcó.

Preguntada sobre lo sucedido con Luis Rubiales y Jenni Hermoso tras la final del Mundial, se mostró sorprendida por la tardanza en reaccionar. "Iba viendo la final en el móvil porque tenía que coger un tren y en el momento lo vi y se lo pregunté por un grupo a mis amigas. Me dijeron que sería la toma (el beso) y lo dejé ahí pasar. Al cabo de unas horas entré en 'X' y vi todo el relevo que había. Me sorprende, no que haya pasado, porque sé qué tipo de personaje es Rubiales, sino que me sorprende que se tardase tanto en actuar con lo que pasó", desveló.

"Eso nos deja a las mujeres en una posición de vulnerabilidad muy grande. Me gusta cómo se ha reaccionado después de todo, mucho tiempo pasado, pero creo que lo que pasó justo después de ese momento nos tiene que hacer reflexionar muchas cosas", agregó al respecto.

Finalmente, Anaïr Lomba se refirió a la incursión de mujeres en las respectivas áreas deportivas, algo que espera que "se dé en todos los ámbitos". "Me gustaría ver a una colegiada arbitrar un partido de LaLiga EA Sports a no muy tardar y que no sea por el '8M' porque me parece muy importante que no todas las acciones que se hacen con mujeres o para visibilizar a las mujeres sean en torno al '8M'. Creo que hay árbitras colegiadas muy preparadas, no sólo en España, sino también fuera. De hecho, algunas en otros países van por delante porque ya han conseguido debutar", concluyó.