Análisis-apuesta cambiaria de argentina cosecha ganancias tempranas, ahora viene lo difícil

Milei derriba controles cambiarios vigentes desde hace casi seis años

El peso se acerca al punto medio de la nueva banda tras la eliminación de los controles cambiarios

Se reduce la brecha entre los tipos de cambio oficiales y paralelos

Los analistas observan la acumulación de reservas y el apoyo del presidente Milei

Por Rodrigo Campos y Miguel Lo Bianco

NUEVA YORK/BUENOS AIRES, 16 abr (Reuters) - El presidente libertario de Argentina, Javier Milei, arriesgó esta semana un importante giro económico, derribando los controles cambiarios que habían estado en vigor durante casi seis años para proteger al peso y evitar una salida de dólares.

Hasta ahora su apuesta está dando resultados.

El sufrido peso del país se debilitó más de un 10% el lunes antes de estabilizarse en medio de una nueva y amplia banda comercial que reemplazó un tipo de cambio fijo estrictamente controlado, pero evitó el colapso más desordenado y caótico que algunos temían.

El levantamiento más rápido de lo esperado de los controles cambiarios –prometido desde hace tiempo por Milei y buscado por los inversores– ha hecho que algunos en Wall Street se muestren efusivos sobre el surgimiento de la nación sudamericana tras años de tumulto económico, gasto excesivo y distorsión del mercado.

Milei "está avanzando a toda velocidad hacia la limpieza del desastre macroeconómico que Argentina tiene desde hace décadas", reportó el banco de inversión UBS, anunciando la reducción de los controles y un acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La eliminación de los controles de capital y el fortalecimiento del ancla fiscal han superado incluso las expectativas más optimistas de los analistas", agregó.

Milei, sin embargo, enfrenta desafíos por delante: reducir aún más la inflación, reconstruir las reservas de moneda extranjera que estaban en números rojos en términos netos y ganar al pueblo argentino para que acepte una austeridad aún mayor.

El acuerdo con el FMI, en virtud del cual se desembolsaron 12.000 millones de dólares por adelantado el martes, reforzará las reservas del banco central.

Sin embargo, el país necesitará acumular unos 4.000 millones de dólares por sí solo este año. Su acumulación de reservas sufrió un revés en los últimos meses, ya que el banco central vendió dólares para proteger un peso bajo presión.

Mientras tanto, la inflación, que ha disminuido drásticamente desde que Milei asumió el cargo a finales de 2023, se ha mantenido persistentemente por encima del 2% mensual. Se disparó desde febrero y podría aumentar tras el abrupto debilitamiento del peso esta semana.

¿PRISA A COMPRAR DÓLARES?

En las calles de Buenos Aires, muchos argentinos comunes todavía desconfiaban del peso, que se encuentra en dificultades desde hace décadas debido a déficits fiscales regulares, inflación y una falta de confianza entre los ahorristas que se han visto perjudicados por repetidas crisis monetarias.

"Con toda esta charla sobre permitir una flotación, un dólar supuestamente de libre flotación, bueno, no durará mucho", dijo Gabriel Dome, de 61 años, quien predijo que la gente intentaría acumular dólares ahora que se levantaron los límites estrictos.

"La gente se apresurará a comprar todo lo que pueda y habrá escasez de dólares", se aventuró.

Milei espera que un entorno monetario interno ajustado, con pocos excesos de pesos en medio del impulso de austeridad, así como la demanda de los agricultores que necesitan cambiar sus ingresos en dólares de exportación por pesos, fortalezcan la moneda.

Esto ha hecho que los analistas esperen lo mejor.

"Prevemos que el peso se mantenga en torno al centro de la banda en las próximas semanas y que el BCRA debería recuperar las reservas perdidas con relativa rapidez", afirmaron analistas de Bank of America en una nota. "La brecha cambiaria paralela debería colapsar".

De hecho, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ampliamente utilizado dólar paralelo se redujo a menos del 5%, desde más del 25% la semana pasada.

Sin embargo, los futuros del peso sugieren que los operadores creen que el peso se debilitará aún más este año y se acercará al borde de la banda de negociación frente al dólar.

NUEVO RÉGIMEN

Los analistas siguen de cerca la acumulación de reservas y las encuestas de opinión antes de las elecciones de mitad de mandato de este año. Milei mantiene su popularidad por ahora, lo cual es clave para su agenda económica de extrema derecha.

"De cara al futuro, además de la acumulación de reservas y el desarrollo del nuevo esquema cambiario, será clave monitorear la reacción a la inflación y su impacto en el apoyo popular a Milei de camino a las elecciones", señalaron analistas de BancTrust & Co.

El grupo de banca de inversión dijo que el nuevo régimen cambiario había tenido un "buen comienzo", pero advirtió que probablemente se observaría un debilitamiento del peso en los próximos meses a medida que el banco central intenta acumular dólares.

En Buenos Aires, el dueño de una ferretería, Gustavo Pérez, dijo que la incertidumbre y los cambios abruptos en el tipo de cambio habían significado que sus entregas habían sido caóticas y algunos proveedores estaban suspendiendo las ventas o aumentando los precios.

"Lo que se cotiza en dólares ha subido un 30%, lo que se vende a precio local no, y la verdad es que es complicado para mí", comentó. "No sé cómo vender porque luego tengo que reponerlo y no sé a qué precio", afirmó.

Matías Quinteros, un trabajador de 46 años, se mostró más optimista.

"Me parece muy interesante el levantamiento del control cambiario", dijo. "No solo por la estabilización del dólar, sino también porque supuestamente atrae inversión extranjera. Y creo que eso es muy bueno para el país", concluyó. (Reporte de Rodrigo Campos, Miguel Lo Bianco y Kylie Madry; Traducido por Jorge Otaola; Editado por Adam Jourdan, David Holmes y Nicolás Misculin)