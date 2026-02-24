ANÁLISIS-Botín expondrá el ahorro de costes de la apuesta digital de Santander ante los inversores

Por Jesús Aguado

MADRID, 24 feb (Reuters) - La presidenta de Santander, Ana Botín, prometerá una entidad más ágil y con un mayor ahorro de costes gracias a la apuesta digital del banco, en su intento por convencer a los inversores este miércoles de que su estrategia por la expansión en los principales mercados desarrollados es la mejor vía de crecimiento, según personas familiarizadas con los planes.

Santander cerró a principios de este mes por valor de 12.200 millones de dólares para comprar la entidad crediticia estadounidense Webster

, redoblando su apuesta por Estados Unidos como uno de sus tres mercados principales, junto con España y Reino Unido.

La adquisición, que sigue a del ​británico TSB el ​año pasado, es un paso ​clave hacia el compromiso de larga data de Botín de simplificar la estructura del banco, dijeron inversores y analistas a Reuters antes de la actualización de la estrategia trienal prevista ​para el miércoles, día del inversor.

Botín, cuarta generación de su familia al frente del banco, también esbozará cómo la entidad planea aumentar su ratio de rentabilidad por encima del ​20% para 2028, desde el 16,3% actual.

Durante décadas, la diversificación de Santander en diez mercados principales ha aislado ​al banco de las recesiones económicas en regiones concretas, pero lo ha dejado vulnerable ​a las depreciaciones monetarias, especialmente en Latinoamérica.

También ha frenado la cotización de las acciones del banco. Sin embargo, los beneficios récord y el mayor crecimiento en mercados como el español han contribuido a que sus acciones se dispararan alrededor de un 80% durante el último año. Santander, que ahora vale cerca de 160.000 millones de euros, ha superado a UBS

como la mayor entidad crediticia por valor de mercado en Europa continental.

A diferencia de otras entidades crediticias europeas que apuestan por recompras de acciones cada vez mayores, Santander ha gastado más de 15.000 millones de dólares en adquisiciones desde mediados de 2025 para impulsar el ​crecimiento y arreglar las partes menos rentables del extenso banco.

"Aún le queda camino por recorrer, pero (...) es un punto de partida muy sólido", dijo Filippo Alloati, director financiero de Federated Hermes e inversor en bonos de Santander. "Van a ser un actor importante, no alguien que coquetea con ​Estados Unidos".

Sin embargo, los inversores se mantienen cautelosos a pesar de la reciente subida del precio de las acciones. Los valores de Santander cotizan a 1,56 veces su valor contable, un indicador habitual del valor que los inversores otorgan a un ​banco. Aunque la ratio ha mejorado y se sitúa por encima de la media de los bancos europeos, sigue siendo inferior a la de algunos de sus competidores.

Una fuente familiarizada con la estrategia de Santander dijo a Reuters que la jornada para inversores se centrará en la reducción de costes y el aumento de la eficiencia, calificándola de "" dado que los costes son desfavorables en comparación con su competidor español BBVA.

"PRIMERAS ENTRADAS" DEL MODELO DE NEGOCIO MEJORADO

Los planes de Santander para obtener ahorros se centran en la creación de una plataforma informática común y en la implantación de un modelo operativo unificado en todos sus negocios globales, con el que espera reducir los costes de los servicios.

"Estamos en las primeras etapas de la mejora del modelo de negocio. (...) El mercado sigue siendo algo escéptico", dijo Alberto Chiandetti, ​gestor de carteras de Fidelity International, que posee acciones de Santander.

Al igual que otros bancos europeos, Santander ya ha recortado su plantilla para reducir costes, con una reducción de unos 14.000 empleados ​en los últimos dos años hasta situarse por debajo de los 200.000. El ratio de costes sobre ingresos del banco cayó al 41,2% a finales de 2025, desde el 44,1%. ​BBVA terminó 2025 con un ratio del 38,8%.

Andrea Filtri, director de Mediobanca Research, prevé que el ahorro derivado de las fusiones y adquisiciones y la transformación tecnológica ​de Santander podría permitir al banco alcanzar un ratio de costes sobre ingresos de entre el 30% y el 39%.

La decisión de Santander ​de expandirse en Estados Unidos y Reino Unido forma parte del reconocimiento de que el banco necesita más escala para solucionar su escasa rentabilidad, afirman inversores y analistas.

Las adquisiciones de Webster y TSB elevan la cuota de los mercados desarrollados en el beneficio bruto de explotación de Santander a casi dos tercios en términos proforma, frente al 56% sin las operaciones, según Santander.

Hasta ahora, ha afirmado que el ahorro anual en costes de Webster, una operación que reducirá sus costes de financiación en Estados Unidos y lo convertirá en uno de los cinco principales actores del noreste del ​país, ascendería a 800 millones de dólares, mientras que se prevé que las sinergias de TSB ​generen 400 millones de libras.

Aunque Santander se adhiere a una política de reparto del 50% de los beneficios ordinarios —la mitad en efectivo y la otra mitad en acciones—, algunos analistas han pedido una política de dividendos más generosa, dada la elevada ratio de solvencia del banco.

Santander y Botín decidieron que era mejor destinar el exceso de capital a fusiones y adquisiciones. El banco estima que la operación de Webster generará un rendimiento del capital invertido de aproximadamente el 19%, unos seis puntos porcentuales ​más que el rendimiento potencial de una recompra de acciones. (Información de Jesús Aguado; información adicional de Tommy Reggiori Wilkes; edición de Susan Fenton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)