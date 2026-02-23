ANÁLISIS-Captura de capo narco mexicano es una apuesta arriesgada para presidenta Sheinbaum

*

Operativo marca una ruptura con la política de seguridad de su predecesor

*

Los ataques de represalia del CJNG ponen de relieve el alcance territorial del cártel

*

Expertos advierten que violencia podría aumentar tras la captura, afectando tasa de homicidios

Por Laura Gottesdiener y Emily Green

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) -

La incursión militar mexicana que acabó con la vida del líder del cártel más buscado del país el domingo fue la mayor apuesta hasta ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, redoblando su histórica ofensiva frente a los grupos del crimen organizado más poderosos del país.

El Ejército mexicano lanzó el domingo una operación sorpresa para capturar a Nemesio "El Mencho" Oseguera, el misterioso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Conocido por sus siglas CJNG, el cártel se convirtió rápidamente en el más grande y sanguinario de México, eclipsando incluso al infame Cártel de Sinaloa en cuanto a su alcance territorial.

El Mencho tenía una recompensa de US$15.000.000 por su cabeza por parte de las autoridades estadounidenses y se le consideraba prácticamente intocable después de haber evadido su captura durante múltiples administraciones estadounidenses y mexicanas. Su muerte el domingo, en la mayor operación relacionada con la seguridad en México en al menos una década, marca un posible punto de inflexión en la guerra del país frente a los cárteles.

Estados Unidos, que proporcionó apoyo de inteligencia para la redada, ha estado presionando a Sheinbaum para que tome más medidas frente a los cárteles, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con emprender acciones militares unilaterales en México.

Para Sheinbaum, la redada fue una forma exitosa de enviar una señal a Washington de que puede llevar a cabo operaciones sofisticadas frente a los criminales más poderosos del país sin soldados estadounidenses sobre el terreno. Pero en México, la operación también corre el riesgo de desencadenar una reacción frente a la popular líder si la violencia se descontrola a raíz de ella.

"Fue una gran apuesta ir frente al grupo criminal más poderoso del país", dijo David Mora, del International Crisis Group en México. "Hay mucho en juego", agregó.

La oficina de la presidencia de México no respondió a una solicitud de comentarios.

ROMPIENDO CON SU PREDECESOR

Los partidarios de El Mencho lanzaron el domingo una ola de ataques de represalia que pusieron de manifiesto el control territorial sin precedentes del grupo criminal. Sus secuaces incendiaron automóviles y negocios y establecieron más de 250 barricadas en 20 de los 32 estados de México en ataques que se extendieron desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera de México con Guatemala, según las autoridades mexicanas.

La mayoría de los confinamientos fueron desmantelados el lunes por la mañana, pero los espasmos de disturbios despertaron el temor en una nación cansada tras casi dos décadas de sangrienta guerra frente a los cárteles.

Los riesgos políticos son especialmente delicados para Sheinbaum, cuyo partido, el izquierdista Morena, llegó al poder en 2018 impulsado en gran medida por la indignación de los mexicanos ante la guerra frente al narcotráfico, que ha dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos.

Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, dio prioridad al alivio de la pobreza y otras causas fundamentales de la violencia mediante programas sociales, adoptando el lema "abrazos, no balazos". Pero los críticos dicen que su enfoque permitió a grupos delictivos como el CJNG afianzar sus territorios y expandirse a una vertiginosa variedad de industrias, desde la extorsión a los productores de aguacate hasta complejos entramados de contrabando de combustible.

Aunque Sheinbaum ha seguido en gran medida la hoja de ruta política de López Obrador, con el asesinato de El Mencho ha roto definitivamente con la política de seguridad de su predecesor, según Jerónimo Mohar, director general de Aleph, una empresa de análisis de riesgos.

La operación recibió elogios inmediatos de los funcionarios estadounidenses. El domingo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la Administración Trump "elogia y agradece al ejército mexicano por su cooperación y la ejecución exitosa de esta operación".

Aun así, el lunes, Trump volvió a presionar a Sheinbaum, escribiendo en una publicación en las redes sociales: "¡México debe intensificar sus esfuerzos frente a los cárteles y las drogas!".

¿SE ABRE OTRO FRENTE EN LA GUERRA?

Desde que asumió el cargo, Sheinbaum ha presidido una drástica reducción de las tasas de homicidios, pero los expertos se preguntan si la violencia tras la redada podría frenar parte de este progreso.

Carlos Pérez Ricart, experto mexicano en seguridad, dijo que una de las explicaciones de la caída de la tasa de homicidios es que el CJNG ha logrado el monopolio del poder en varias partes del país. Con el asesinato de su líder, esta dinámica podría colapsar.

A diferencia de los cárteles más tradicionales, el CJNG está organizado como una franquicia —Pérez Ricart lo comparó con la red de tiendas de conveniencia Oxxo, omnipresentes en México— con decenas de grupos más pequeños que operan bajo la bandera del CJNG. Tras la muerte de El Mencho, algunos de estos grupos semiautónomos podrían cambiar de alianza, dijo Carlos Olivo, exagente de la DEA y experto en el CJNG.

El Gobierno mexicano debe decidir ahora si abre un frente a gran escala frente al CJNG, mientras las fuerzas del orden ya acumulan más de un año de una ofensiva frente al infame Cártel de Sinaloa. México ha desplegado cientos de soldados en el estado Sinaloa, pero los delitos violentos persisten, incluido el secuestro de 10 trabajadores en una mina de plata explotada por una empresa canadiense en enero.

Matthew Smith, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte, que está familiarizado con las operaciones frente a los cárteles en México, dijo que podría ser difícil para el Ejército mexicano llevar a cabo ofensivas militares a gran escala frente al Cártel de Sinaloa y el CJNG al mismo tiempo.

"El Ejército mexicano no pudo tomar y mantener el terreno cuando luchaba solo frente al cártel de Sinaloa. No hay forma de que pueda hacerlo con ambos", dijo Smith.

(Reporte de Laura Gottesdiener en Monterrey y Emily Green en Ciudad de México; Editado por Christian Plumb, Mark Porter y Diego Oré)