*

La mayor incursión en Israel en décadas

*

EEUU presiona a Arabia Saudí para que normalice relación con Israel

*

Pacto de defensa saudí-estadounidense a cambio de normalización

*

No habrá seguridad si se deja fuera a los palestinos, dice una fuente

By Samia Nakhoul, Nidal al-Mughrabi, Matt Spetalnick, Laila Bassam

Dubái/gaza/washington, 8 oct (reuters) -

El espectacular ataque del grupo islamista Hamás contra Israel también apuntó contra los esfuerzos por forjar nuevas alianzas de seguridad en la región, que podrían amenazar las aspiraciones palestinas de crear un Estado y las ambiciones de Irán, el principal valedor de la organización palestina.

El asalto del sábado, la mayor incursión en Israel en décadas, coincide con las gestiones respaldadas por Estados Unidos para empujar a Arabia Saudí a normalizar sus lazos con Israel, a cambio de un pacto de defensa entre Washington y Riad, una medida que frenaría el reciente acercamiento del reino a Teherán.

Funcionarios palestinos y una fuente regional dijeron que los hombres armados que atacaron ciudades israelíes, matando a 250 israelíes y tomando rehenes, también estaban enviando el mensaje de que los palestinos no podían ser ignorados si Israel quería seguridad y que cualquier acuerdo saudí echaría por tierra la distensión con Irán.

Más de 250 gazatíes han muerto en la respuesta israelí.

"Todos los acuerdos de normalización que ustedes (los Estados árabes) han firmado con (Israel) no pondrán fin a este conflicto", dijo Ismail Haniyeh, líder de Hamás, que dirige Gaza, en la cadena de televisión Al Jazeera.

Una fuente regional familiarizada con la estrategia de Irán y del grupo libanés Hezbolá, respaldado por Teherán, añadió: "Es un mensaje a Arabia Saudí, que se arrastra hacia Israel, y a los estadounidenses que apoyan la normalización y respaldan a Israel. No hay seguridad en toda la región si los palestinos queden fuera de la ecuación".

"Lo que ha ocurrido supera cualquier expectativa", dijo la fuente. "Hoy es un punto de inflexión en el conflicto". El ataque de Hamás lanzado desde Gaza sigue a meses de creciente violencia en Cisjordania, ocupada por Israel, con un aumento de las redadas israelíes, ataques callejeros palestinos y asaltos de colonos judíos a pueblos palestinos. Las condiciones de los palestinos han empeorado bajo el Gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu y el proceso de paz lleva años estancado.

Mientras tanto, Arabia Saudí e Israel han indicado que están acercándose a un acuerdo de normalización. Sin embargo, fuentes habían dicho antes a Reuters que la determinación del reino de asegurar un pacto de defensa con Estados Unidos significaba que no postergaría la normalización solo para obtener concesiones sustanciales para los palestinos.

Laura Blumenfeld, analista de Oriente Próximo en la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados de Washington, afirmó que Hamás podría haber reaccionado a la sensación de que se enfrentaba a la irrelevancia a medida que avanzaban los esfuerzos hacia unas relaciones más amplias entre israelíes y árabes.

"Al ver que los israelíes y los saudíes se acercaban a un acuerdo, Hamás decidió que si no hay sitio en la mesa, se envenena la comida", dijo.

Cronometrar el asalto

Osama Hamdan, líder de Hamás en Líbano, dijo a Reuters que la operación del sábado debería hacer comprender a los Estados árabes que aceptar las exigencias de seguridad israelíes no traería la paz.

"Para quienes desean la estabilidad y la paz en la región, el punto de partida debe ser el fin de la ocupación israelí", afirmó. "Desgraciadamente, algunos (Estados árabes) empezaron a imaginar que Israel podía ser la puerta de entrada para que Estados Unidos defienda su seguridad".

Netanyahu prometió una "poderosa venganza por este día negro" tras el lanzamiento del ataque del sábado, que se coincidió con los 50 años del comienzo de la Guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Israel fue atacado por fuerzas egipcias y sirias y luchó por su supervivencia.

En referencia al momento de la guerra de 1973, el funcionario de Hamás Ali Baraka dijo del asalto del sábado: "Era necesario que el liderazgo de la resistencia tomara una decisión en el momento apropiado, cuando el enemigo está distraído con sus fiestas".

Baraka dijo que el asalto por aire, tierra y mar fue "una conmoción para el enemigo y demostró que la inteligencia militar israelí no se enteró de esta operación", pese a que se ha enorgullecido de su infiltración y seguimiento de militantes.

En los años transcurridos desde 1973, Egipto firmó un tratado de paz con Israel y varios otros Estados árabes también han normalizado desde entonces sus lazos, incluidos algunos árabes del golfo Pérsico. Pero los palestinos no están más cerca de su aspiración de conseguir un Estado, lo que parece una perspectiva tan lejana como siempre.

"Aunque no es probable que sea el principal motor de los ataques, las acciones de Hamás envían un claro recordatorio a los saudíes de que la cuestión palestina no debe tratarse como un subtema más en las negociaciones de normalización", escribió Richard LeBaron, ex diplomático estadounidense para Oriente Próximo que ahora trabaja en el centro de estudios Atlantic Council.

El alcance de irán

Un alto cargo del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, dijo a los periodistas que era "realmente prematuro especular" sobre el efecto que el conflicto entre Israel y Hamás podría tener en los esfuerzos hacia la normalización saudí-israelí.

"Diría con seguridad que Hamás, los grupos terroristas como Hamás, no descarrilarán ningún resultado de este tipo. Pero a ese proceso le queda camino por recorrer", añadió el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Netanyahu ha afirmado antes que los palestinos no deberían poder vetar ningún nuevo acuerdo de paz israelí con Estados árabes.

Una fuente regional, familiarizada con las negociaciones saudíes-israelíes-estadounidenses sobre la normalización y un pacto de defensa para el reino, dijo que Israel estaba cometiendo un error al negarse a hacer concesiones a los palestinos.

En su respuesta a los atentados del sábado, Arabia Saudí pidió el "cese inmediato de la violencia" entre ambas partes.

Irán, por su parte, no ha ocultado su apoyo a Hamás, financiando y armando al grupo y a otra organización militante palestina, la Yihad Islámica. Teherán calificó el ataque del sábado de acto de autodefensa de los palestinos.

Yahya Rahim Safavi, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, dijo que Teherán apoyaría a los combatientes "hasta la liberación de Palestina y Jerusalén"

Un funcionario palestino, cercano a los grupos militantes islamistas, dijo tras el ataque de Hamás, que comenzó con una gran descarga de cohetes disparados desde Gaza, que "Irán tiene manos, no una mano, en cada cohete que se dispara contra Israel".

"No significa que ordenaran el ataque (del sábado), pero no es un secreto que es gracias a Irán, (que) Hamás y la Yihad Islámica han podido mejorar su arsenal", dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.

El respaldo de Irán a los grupos palestinos forma parte de una red más amplia de milicias y grupos armados a los que apoya en todo Oriente Próximo, lo que confiere a Teherán una poderosa presencia en Líbano, Siria, Irak y Yemen, así como en Gaza.

Según los analistas, Irán ya parecía haber enviado una señal la semana pasada de que un acuerdo saudí afectaría a la distensión de Riad con Teherán, cuando el grupo Hutí de Yemen, respaldado por Irán, mató a cuatro soldados de Baréin en un ataque transfronterizo cerca de la frontera saudí con Yemen. El hecho puso en peligro las conversaciones de paz para poner fin a ocho años de conflicto en Yemen.

Dennis Ross, exnegociador para Oriente Próximo que ahora trabaja en el Washington Institute for Near East Policy de Washington, añadió: "Se trata de impedir que Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel avancen".

(Reportajes de Samia Nakhoul y Parisa Hafezi en Dubai, Nidal El Mughrabi en Gaza, Laila Bassam en Beirut, Matt Spetalnick en Washington; Redacción de Samia Nakhoul; Edición de Edmund Blair)