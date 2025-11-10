ANÁLISIS-Crisis de la BBC deja al descubierto las fracturas de la célebre institución británica

*

Los dos jefes de la BBC dimiten el domingo por acusaciones de parcialidad

Un documental de la BBC engañó a los espectadores sobre discurso de Donald Trump

Trump amenaza con acciones legales

La crisis llega cuando el Gobierno revisa el modelo de financiación

El Presidente defiende a la BBC y dice que la imparcialidad está en su ADN

Por Kate Holton, Paul Sandle y Sam Tabahriti

LONDRES, 10 nov (Reuters) - Las dimisiones de altos cargos de la BBC por la edición de un discurso del presidente Donald Trump han destapado tensiones más amplias en la cadena británica sobre cómo se gestiona y si sigue mereciendo la confianza del público en su periodismo.

El director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness dimitieron el domingo después de que un informe interno elaborado por un antiguo asesor y filtrado al Daily Telegraph citara fallos en su cobertura de Trump, la guerra entre Israel y Hamás y cuestiones transgénero.

Pero más que contener el escándalo, las dimisiones han sumido a la institución británica en su mayor crisis en décadas, con la cadena de titularidad pública sin líder justo cuando se enfrenta a una revisión de los estatutos que determinan su financiación.

Incluso los partidarios de la BBC reconocen que el canon actual -pagado por todos los hogares propietarios de televisión y una gran parte de su financiación- está cada vez más desfasado cuando los espectadores recurren a medios como Netflix, YouTube y las redes sociales para obtener noticias y entretenimiento.

LA BBC DEPENDE DE LA CONFIANZA DEL PÚBLICO

"El activo más importante que tiene la BBC es la confianza, y su reputación se basa en el hecho de que sus noticias son imparciales, objetivas y están debidamente contrastadas", dijo a Reuters John Whittingdale, legislador conservador y ex ministro de Medios de Comunicación.

"Y si los telespectadores y los oyentes ya no pueden confiar en eso, entonces eso perjudica enormemente a la BBC".

Claire Enders, fundadora de Enders Analysis, dijo que debería nombrarse un nuevo líder lo antes posible para "restaurar la confianza que tiene que haber en la BBC para que sobreviva a la carta".

Creada en 1922, la BBC es una de las organizaciones de medios de comunicación más antiguas del mundo y ha sido respetada por su periodismo. Actualmente emite en 42 idiomas.

Además de emitir en televisión y radio, la BBC, que es cliente de Reuters, gestiona el mayor sitio web de noticias en inglés del mundo, según la revista del sector Press Gazette.

MEMORANDO FILTRADO SUGIERE SESGO INSTITUCIONAL EN LA BBC

The Telegraph publicó extractos del memorando escrito a principios de este año por un antiguo asesor de normas, Michael Prescott, que enumeraba lo que, según él, eran fallos editoriales que revelaban un sesgo izquierdista institucionalizado entre el personal.

El más grave fue la revelación de que un documental de Panorama emitido justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024 había empalmado dos partes de un discurso de Trump para que pareciera que alentaba los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. El documental fue realizado por una productora independiente.

Trump ha amenazado con emprender acciones legales contra la BBC: los abogados del presidente dijeron que debía retractarse de su documental antes del 14 de noviembre o enfrentarse a una demanda por "no menos" de US$1000 millones, según una carta enviada el domingo.

La BBC, que admitió el lunes que el montaje fue un "error de juicio", dijo que estaba estudiando cómo responder.

Prescott, antiguo periodista político del Sunday Times, dijo que había redactado su nota porque estaba "desesperado" por la falta de acción de los jefes de la BBC cuando salieron a la luz los fallos.

Tras la publicación de la nota, la corporación pareció paralizada durante días, limitándose a decir que no hacía comentarios sobre documentos filtrados.

La corresponsal de medios de la BBC, Katie Razzall, y uno de sus principales presentadores políticos, Nick Robinson, dijeron que se les había comunicado que había un enfrentamiento con el directorio, ya que los ejecutivos de noticias querían publicar una disculpa y el consejo lo impedía.

Ambos señalaron también al miembro del consejo Robbie Gibb, portavoz de Theresa May cuando era primera ministra conservadora, como crítico con la producción informativa de la BBC. Gibb no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

En respuesta, el presidente Samir Shah dijo que el directorio no había bloqueado una disculpa, sino que había querido tiempo para responder.

Dijo que los miembros de la junta tenían diferentes puntos de vista y participaban en discusiones sólidas, pero que la sugerencia de algunos comentaristas de los medios de comunicación de que se había producido un "golpe" con las dimisiones de Davie y Turness era "fantasiosa".

Shah se disculpó por la edición de Trump, pero dijo que "el ADN y la cultura de BBC News" era la imparcialidad. Los británicos confían más en BBC News que en cualquier otro medio de comunicación.

PARTIDARIOS CREEN HUBO CAMPAÑA CONTRA LA BBC

Los partidarios de la cadena, entre ellos periodistas de The Guardian y Financial Times, y algunos empleados de la BBC, creen que hubo una campaña orquestada por la derecha para socavar la corporación, según declaraciones públicas.

"Se trata de una crisis creada por opositores políticos y comerciales al servicio público de radiodifusión y a la BBC", declaró a Reuters Diane Coyle, economista y vicepresidenta de un antiguo órgano de gobierno de la BBC.

Los partidarios afirman que las filtraciones diarias de críticas procedentes del memorándum aumentaron la presión, mientras que figuras de alto perfil como el ex primer ministro conservador Boris Johnson avivaron la polémica.

Alan Rusbridger, exdirector de The Guardian que ahora dirige la revista Prospect, dijo que muchos de los miembros del consejo de la BBC procedían del mundo de las finanzas o los negocios, o llevaban mucho tiempo sin trabajar en el periodismo. En su opinión, además de un nuevo director general, la corporación necesita una gobernanza más sólida.

"El consejo de administración no está bien situado para tomar decisiones editoriales", declaró a Reuters.

"Cualquier director general que se incorpore querrá saber quién le cubre las espaldas y si hay personas capaces de emitir juicios y defender el periodismo cuando haya que defenderlo, o de llegar a juicios sofisticados sobre cuándo hay que corregirlo o pedir disculpas".

MODELO DE CANON

El escándalo se produce cuando el Gobierno se dispone a revisar si el modelo de canon de la BBC es sostenible y si deben considerarse otras opciones en el marco de la renovación de la carta. La actual carta de 10 años expira en 2027.

Un portavoz del primer ministro laborista, Keir Starmer, declaró que el Gobierno apoya a la BBC y niega que tenga prejuicios institucionales.

La BBC se enfrenta desde hace tiempo a un intenso escrutinio por parte de muchos periódicos nacionales y críticos en las redes sociales, que se oponen a su modelo de financiación y a su percibida postura liberal.

Los ingresos de la organización aumentaron un 9% hasta los 5.900 millones de libras (US$7.900 millones) en 2024/25, impulsados por el canon y los ingresos comerciales, pero el número de personas que cancelan sus licencias ha ido en aumento en los últimos años.

Sólo la pérdida de 300.000 licencias el año pasado le costó a la BBC unos 50 millones de libras en ingresos. (Kate Holton, Paul Sandle y Sam Tabahriti. Edición de Frances Kerry. Editado en Español por Natalia Ramos)