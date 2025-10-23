Análisis de ADN confirman que el cadáver hallado en Manises corresponde a un desaparecido en la dana de hace un año

VALÈNCIA, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los análisis de ADN han confirmado que el cadáver localizado el pasado martes en el cauce del río Turia, en término municipal de Manises (Valencia), corresponde a una de las tres personas desaparecidas en la dana del 29 de octubre del pasado año, concretamente a Javier, un hombre de 56 años que fue arrastrado por el agua en la localidad de Pedralba.

El juzgado de guardia de Quart de Poblet ha recibido ya el informe de identificación realizado por la Guardia Civil y el informe de autopsia elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Esta víctima mortal, como las otras dos personas que a día de hoy siguen desaparecidas tras la barrancada, ya había sido declarada legalmente fallecida mediante un decreto de un juzgado de Primera Instancia de Valencia fechado el pasado 6 de marzo, en el marco de un expediente civil de jurisdicción voluntaria.

Igualmente, estas tres víctimas mortales figuraban ya como tales en el cómputo de los 229 fallecimientos por los que se sigue actualmente la causa penal por la dana, que se halla en fase de instrucción en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.

El cuerpo fue encontrado el martes por la tarde por empleados de la empresa pública Tragsa durante unos trabajos de desescombro junto al río Túria. Las primeras estimaciones apuntaban que, por la zona y el estado en el que se encontraba el cuerpo, podría tratarse de Javi, a la espera de las pruebas de ADN u odontológicas para la confirmación, como así finalmente ha sido.

Javier desapareció junto a su hija, con síndrome de Down, cuando se encontraba en una vivienda en el campo de la localidad valenciana de Pedralba el 29 de octubre. La Guardia Civil pudo localizar el cadáver de la chica pero no había rastro de su padre.

De este modo, todavía permanecen desaparecidos Elizabeth --cuya madre viajaba con ella en un coche por Chiva y que sí fue hallada fallecida días después-- y Francisco --un hombre de 64 años que pudo salvar a sus dos nietos de cinco y diez años en Monserrat al subirlos al techo de un coche--, y a quienes la Guardia Civil todavía buscan por diferentes zonas de la provincia de Valencia.