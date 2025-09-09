Análisis de costos en Estados Unidos sostiene que fármacos para adelgazar son convenientes

Por Deena Beasley

9 sep (Reuters) - Un influyente organismo que revisa los precios de los medicamentos dijo el martes que las populares inyecciones de GLP-1 para adelgazar son ahora más rentables en Estados Unidos, pues sus precios han bajado y estudios han demostrado sus beneficios para la salud cardiovascular.

En un borrador, el Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER) otorgó su máxima calificación de relación costo-eficacia tanto a la semaglutida de Novo Nordisk, comercializada como Ozempic y Wegovy, como a la tirzepatida de Eli Lilly, vendida como Mounjaro y Zepbound, para la pérdida de peso, en comparación con cambios del estilo de vida como dieta y ejercicio.

El análisis de costos sigue a un informe de abril en el que se destacó la necesidad de hacer más asequibles los fármacos, publicado por el pequeño pero influyente grupo de investigación de Boston.

“Los precios han bajado muchísimo” en los dos últimos años, dijo a Reuters el doctor David Rind, director médico del ICER. Pero debido a la alta demanda, “los consumidores están teniendo muchos problemas con la asequibilidad de estos medicamentos”.

Alrededor del 40% de los adultos estadounidenses son obesos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Según un estudio reciente, el gasto estadounidense en fármacos con GLP-1, que en los ensayos resultaron en una pérdida de peso de entre el 15% y el 20%, alcanzó casi US$72.000 millones en 2023.

El ICER dijo que la evidencia de que el medicamento fabricado por Lilly es más rentable que el de Novo Nordisk es "prometedora pero no concluyente".

“Sabemos con certeza que la tirzepatida genera una mayor pérdida de peso y sospechamos convincentemente que tiene menos efectos secundarios gastrointestinales”, dijo Rind. “Lo que no sabemos realmente es si los resultados cardiovasculares son mejores, peores o iguales”, añadió.

En pacientes obesos con cardiopatías, la semaglutida inyectable ha demostrado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves y muerte, mientras que la tirzepatida ha demostrado reducir los riesgos en adultos obesos con un tipo común de insuficiencia cardiaca.

El ICER estimó el precio neto anual en Estados Unidos de la semaglutida de Novo en US$6830, menos que los US$13.618 de su análisis de 2022. Para la tirzepatida de Lilly, que tiene un precio de catálogo en Estados Unidos de unos US$13.000, usó un precio neto de US$7973.

Ambas empresas venden sus medicamentos directamente a los consumidores por unos US$6000 al año.

El organismo celebrará una reunión pública sobre el borrador en noviembre, tras la cual emitirá un informe final.

Rind, dijo que la relación costo-eficacia de los fármacos GLP-1 sigue siendo "un asunto en movimiento", dados los estudios en curso y al hecho de que la semaglutida es uno de los varios medicamentos que se están negociando con el plan Medicare del Gobierno federal estadounidense, cuyo precio se espera que se anuncie en noviembre.

La vía directa al consumidor "es un buen uso de dólares" para aquellos que pueden permitírselo y no tienen seguro médico con medicamentos con GLP-1, dijo el director médico.

"Lo que ocurre es que no estamos proporcionando recursos a muchas de las personas que más se beneficiarían de estas terapias (...) Sería mejor que encontráramos una forma nacional de mejorar la asequibilidad para el amplio grupo de pacientes". (Reporte de Deena Beasley Edición en español de Javier López de Lérida)