Análisis del movimiento de buque siniestrado en el mar Jónico cuestionan la versión de los Guardacostas griegos

Los datos de movimiento del buque siniestrado el pasado martes con más de 700 migrantes a bordo en el mar Jónico, en aguas griegas, revelan que el buque llevaba más de siete horas sin moverse antes de volcar, un periodo en el que según la Guardia Costera griega el pesquero continuaba desplazándose en dirección a Italia y por tanto no necesitaba de ningún tipo de ayuda. Más de 500 personas continúan desaparecidas, hay 104 rescatados y se han recuperado 78 cadáveres.

Atenas sostiene que el buque rechazó cualquier tipo de ayuda y sostenía que no estaba en riesgo hasta poco antes de volcar, pero los datos analizados por la cadena británica BBC a partir del portal MarineTraffic parecen revelar problemas de navegación.

La agencia de control de fronteras europea, Frontex, informó del primer avistamiento del barco a las 8.00 horas GMT del martes e informó a las autoridades griegas. La ONG Alarm Phone recibió una primera llamada de auxilio a las 12.17 GMT.

Los registros muestran a las 15.00 GMT como un buque llamado 'Lucky Sailor' gira repentinamente al norte. El cuaderno de bitácora del barco refleja que el cambio de rumbo se debe a que los guardacostas griegos le pidieron acercarse al pesquero atestado de migrantes para entregar alimetos y agua.

A las 15.35 un helicóptero de los guardacostas localizó el buque, pero según las autoridades éste seguía desplazándose. Sin embargo, los datos sugieren que no se movió más hasta que finalmente volcó y se hundió.

Sobre las 18.00 gmt otro buque, el 'faithful warrior', pasó por la zona y también entregó suministros al pesquero. los dueños de la embarcación no han querido contestar a las preguntas de la bbc y han remitido a la prensa a las autoridades.

Un vídeo publicado aparentemente desde el 'Faithful Warrior' muestra cómo se entregan suministros a los migrantes a través de una cuerda y en él no se pueden ver otras embarcaciones.

Entre las 19.40 y las 22.40 las autoridades griegas aseguran que la embarcación mantenía "rumbo y velocidad constantes" y sostienen que observaban desde una "distancia discreta". Una imagen publicada el jueves por la Guardia Costera demostraría que el buque no se había movido.

Después un portavoz del Gobierno griego aseguró que los guardacostas intentaron abordar el pesquero para evaluar el riesgo, pero quienes viajaban a bordo retiraron el cabo y rechazaron cualquier ayuda.

Sin embargo, el buque se hundió a las 23.00 horas GMT, momento en el que se pude apreciar el rápido movimiento hacia el punto del siniestro de varios buques que navegaban por la zona. El registro de buques no refleja sin embargo a las embarcaciones militares ni de la Guardia Costera.

Entre los buques que acudieron están el 'Celebrity Beyond', desde se grabó un vídeo del naufragio, o el yate de lujo 'Mayan Queen', que rescató a algunos de los 104 supervivientes.

El informe del capitán de los guardacostas griegos, recogido por el diario 'Kathimerini', sostiene que los migrantes retiraron la cuerda atada al buque por los guardacostas y respondieron "No help. Go Italy" ("No nos ayuden. Vamos a Italia") sobre las 20.57 GMT.

A las 23.40 el pesquero cesó su marcha y comenzó a escorarse lentamente. Entonces hubo alboroto de los pasajeros y se pudieron escuchar gritos. En menos de un minuto el barco volcó, según el informe oficial griego.

A partir de aquí se ha especulado con varias versiones, como que fue el intento de los griegos de remolcar el buque hacia Italia lo que causó su hundimiento.

La ONU ya ha pedido una investigación sobre la actuación de las autoridades griegas en este incidente y ha apuntado que deberían haberse tomado medidas para un rescate a gran escala.

