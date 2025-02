Análisis-el auge de la economía española reconforta a algunos

Por Corina Pons y Jesús Aguado

MADRID, 21 feb (Reuters) - Sara Huertas sigue viviendo con sus padres a los 30 años porque su sueldo de profesora suplente no le da para alquilar una vivienda en Madrid con su pareja. "Hemos mirado para alquilar en la zona sur de Madrid, porque en Madrid capital es imposible, pero no conseguimos igual. No se puede...", dijo Huertas en una reciente manifestación por la vivienda. "Yo creo que hay que hacer bien las cosas. Hay que bajar el precio de la vivienda y subir los sueldos". Huertas es una de las españolas que sienten que no están cosechando los beneficios de la economía de mayor crecimiento de Europa. Al contrario, está teniendo dificultades para poner un techo sobre su cabeza. El año pasado la mayoría de las economías europeas se estancaron, pero la española creció un 3,2%, lo que llevó al Gobierno a elevar la previsión de crecimiento para 2025 al 2,6%. Los principales factores fueron la inmigración masiva y los turistas, que mantienen a España como el segundo país más visitado del mundo. El fuerte crecimiento se tradujo en medio millón de nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar la cifra récord de 21,3 millones de ocupados en 2024, el 13,5% de ellos inmigrantes. "Somos optimistas para los próximos años", dijo a Reuters Israel Arroyo Martínez, secretario de Estado de Economía español, basándose en una "serie de vientos de cola" benignos, como la estabilidad de los precios de la energía y la bajada de los tipos de interés, que apoyan la inversión. Pero, tal y como comprobó la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en las elecciones estadounidenses de noviembre, unos datos económicos sólidos no garantizan votos. Muchos estadounidenses dijeron que habían elegido a Donald Trump porque se sentían presionados por el coste de la vida.

En España, crece la indignación por una mezcla tóxica de escasez de vivienda, altos precios de consumo y un lento crecimiento salarial. Los precios de la vivienda han aumentado un 44%, mientras que los alquileres casi se han duplicado en 10 años, según Idealista, un portal inmobiliario. Mientras tanto, los salarios, por su parte, solo aumentaron un 19% entre 2012 y 2022, según el Instituto Nacional de Estadística. España debe cerrar un déficit de 600.000 viviendas, según el Banco de España, y construir 225.000 nuevas cada año para mantener el ritmo de creación de nuevos hogares. Según un reciente estudio de Caixabank Research, esta escasez no solo puede reducir una tasa de natalidad ya de por sí baja, sino también limitar la movilidad de los trabajadores y, por tanto, su progresión profesional.

La emigración y el turismo también aumentan la presión sobre el bajo parque de viviendas y se enfrentan a los riesgos derivados de ello. El número de visitantes extranjeros alcanzó la cifra récord de 94 millones en 2024 y se esperan más para 2025. Las protestas contra los alquileres de corta duración, que según la población local les excluyen del mercado, han dado lugar titulares negativos, aunque todavía no se ha producido un descenso perceptible de las reservas. Mientras tanto, los inmigrantes compiten con los autóctonos por las escasas viviendas. Esta situación ilustra una paradoja de la economía española, según Francisco Quintana, responsable local de estrategia de inversión de ING: "El crecimiento económico español, por ser de baja productividad o baja intensidad, requiere más gente para producir más". "Esa inmigración tiene dos características: si no viene, no crecemos, pero si viene agudiza el problema de la vivienda que ya tenemos."

ENHEBRAR LA AGUJA El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó el jueves que, en realidad, los hogares con rentas más bajas están experimentando la mejora del poder adquisitivo más rápida de Europa, aunque admitió: "Pero todavía falta camino por recorrer y en eso estamos".

De los 496.000 nuevos empleos creados en 2024, el 85% los ocuparon extranjeros o personas con doble nacionalidad, frente a los 59.000 que ocuparon los nacionales. Los extranjeros ocuparon un tercio de los puestos de trabajo en hostelería. Entre 2022 y 2023, los salarios de la hostelería aumentaron un 4,2%, frente al 7,2% de promedio, señala el grupo sindical Comisiones Obreras en un informe. Raymond Torres, economista jefe del laboratorio de ideas madrileño Funcas, estima que alrededor del 70% de los empleos creados desde 2019 fueron ocupados por extranjeros o españoles con doble nacionalidad, y la inmigración generó casi la mitad del crecimiento económico de 2023/2024. Los inmigrantes ayudan a llenar los vacíos que deja el envejecimiento de la población, dijo, pero también pueden frenar el crecimiento salarial a corto plazo, ya que su mano de obra desincentiva a los empleadores a ofrecer mejor salario para atraer a los trabajadores españoles. Esto puede avivar la tensión. Una encuesta del Instituto 40DB publicada en octubre reveló que el 41% de los españoles estaban "muy preocupados" por la inmigración, lo que supone un aumento de 16 puntos respecto a la encuesta de 2023. El apoyo al partido español de extrema derecha Vox ha aumentado casi dos puntos porcentuales, hasta el 14,2%, desde las elecciones de julio de 2023, según 40DB. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, aún más afectados por el desempleo, el 27,4% dijo que votaría a Vox.

"Vox está atrayendo a votantes primerizos descontentos por razones como la escalera inmobiliaria a la que no pueden acceder", dijo William Chislett, investigador del Real Instituto Elcano. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está redoblando su apuesta por la inmigración y el año pasado prometió conceder la residencia a unos 300.000 inmigrantes en situación irregular al año. En octubre, Sánchez dijo en el Congreso que la inmigración "es también un paso esencial para garantizar la prosperidad futura de nuestra economía y la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar", y añadió que la clave estaba en gestionarla bien. Construir más viviendas requerirá más trabajadores, probablemente del extranjero. El sector de la construcción necesita 700.000 trabajadores más, una brecha que en parte podría resolverse dando la residencia a los inmigrantes, dijo Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. La escasez de viviendas pone en peligro la emigración, según Arroyo Martínez, secretario de Estado de Economía: "El riesgo no es que no encuentren vivienda, el riesgo es que dejen de venir". (Información de Corina Pons, Jesús Aguado y Charlie Devereux; información adicional de Emma Pinedo; redacción de Charlie Devereux, edición de Aislinn Laing y David Evans; edición en español de María Bayarri Cárdenas)