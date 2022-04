Análisis-el aumento del costo de las baterías no enfría las ventas de vehículos eléctricos

Por Paul Lienert y Nick Carey

19 abr (Reuters) - Compradores de todo el mundo están haciendo fila para adquirir vehículos eléctricos este año, pese a un aumento de los precios, lo que contraviene la sabiduría convencional de la industria automovilística en la última década y media, según la cual las ventas de vehículos eléctricos sólo se dispararía cuando el costo de las baterías cayera por debajo de un umbral que siempre se ve en el horizonte.

Este año, la demanda de vehículos eléctricos (VE) se ha mantenido sólida pese a que el costo promedio de las baterías de iones de litio se ha disparado a los 160 dólares por kilovatio-hora en el primer trimestre, frente a los 105 dólares del año pasado. Los costos aumentaron debido a los problemas en la cadena de suministro, las sanciones a los metales rusos y la especulación de los inversores.

Para un vehículo pequeño, como el Hongguang Mini, el auto eléctrico más vendido en China, el aumento de los costos de las baterías supuso casi 1.500 dólares o un 30% del precio de venta.

Sin embargo, los costos de la gasolina y el diésel para los vehículos de combustión interna también se han disparado desde que Rusia invadió Ucrania, y los expertos señalaron que la preocupación por el medio ambiente también está empujando a más compradores a elegir vehículos eléctricos (VE) a pesar de la volatilidad económica.

Los fabricantes, desde Tesla hasta SAIC-GM-Wuling, que fabrica el Hongguang Mini, han traspasado el aumento de los costos a los consumidores con incrementos de dos dígitos en porcentaje de los precios de los vehículos eléctricos.

Y es posible que suban más. Andy Palmer, presidente del fabricante eslovaco de baterías para vehículos eléctricos InoBat, afirma que los márgenes de la industria de las baterías ya son mínimos, por lo que "el aumento de los costos tendrá que repercutir en los fabricantes de automóviles".

Los fabricantes de vehículos como Mercedes-Benz probablemente trasladarán los aumentos a los clientes si los precios de sus materias primas siguen subiendo. "Tenemos que mantener los márgenes", dijo a Reuters el director de tecnología Markus Schaefer.

Pero los compradores de vehículos eléctricos no se han dejado disuadir hasta ahora. Las empresas chinas Nio, Xpeng y Li Auto reportaron récords de ventas de vehículos eléctricos en marzo. Tesla entregó 310.000 vehículos eléctricos en el primer trimestre, más que nunca antes.

Punto de inflexión diferente

"Parece que hemos llegado a un punto de inflexión diferente: un punto de inflexión emocional o psicológico entre los consumidores", dijo Venkat Srinivasan, director del Centro para la Ciencia del Almacenamiento de Energía en Colaboración del Laboratorio Nacional Argonne del Gobierno de Estados Unidos en Chicago.

"Cada vez más gente", agregó, comprará vehículos eléctricos "a pesar del costo de la batería y del vehículo".

El repunte de los costos de las baterías podría ser un hiato en una tendencia de largo plazo en la que las mejoras tecnológicas y el aumento de la producción hicieron bajar los valores durante tres décadas seguidas. Los datos de la industria muestran que el costo medio de 105 dólares por kilovatio hora en 2021 se redujo en casi un 99% desde los más de 7.500 dólares de 1991.

Los expertos afirman que los costos de las baterías podrían seguir siendo elevados durante el próximo año, pero luego es probable que haya otra gran caída a medida que las grandes inversiones de los fabricantes de automóviles, los proveedores mineros, los refinadores, los productores de células de baterías, y un movimiento para diversificar las fuentes de materias primas, inclinen la balanza de la escasez al excedente.

"Es como una burbuja, y para que esa burbuja se asiente, habrá que esperar al menos a finales de 2023", dijo el consultor Prabhakar Patil, antiguo ejecutivo de LG Chem.

La empresa británica de baterías Britishvolt tiene previsto lanzar la producción de baterías en una planta de 45 gigavatios/hora en el noreste de Inglaterra en 2024. La directora de estrategia, Isobel Sheldon, dijo que la recomendación que la empresa está recibiendo de sus proveedores de materias primas es que "no fijen precios ahora, esperen a los próximos 12 meses y fijen los precios entonces, porque todo estará más equilibrado".

"Este exceso de celo por tratar de asegurar los recursos debería de quedar atrás para entonces", dijo.

La demanda supera a la oferta

El sector lleva mucho tiempo esperando el umbral 100 dólares por kilovatio-hora para el costo de las baterías, como una señal de que los VE estaban alcanzando la paridad de precios con los equivalentes de los combustibles fósiles. Sin embargo, con el aumento de los precios de la gasolina y los cambios en las preferencias de los consumidores, puede que eso ya no importe tanto, según analistas.

La demanda de vehículos eléctricos en China y otros mercados "está aumentando más rápido de lo que la gente pensaba, más rápido que la oferta de materiales" para las baterías de los vehículos, dijo Stan Whittingham, coinventor de las baterías de iones de litio y premio Nobel en 2019

La preocupación por el medio ambiente y el clima también ha motivado a los compradores, especialmente a los más jóvenes, a elegir los VE en lugar de los que queman combustibles fósiles, dijo Chris Burns, presidente ejecutivo de Novonix, un proveedor de materiales para baterías con sede en Halifax.

"Muchos jóvenes que se incorporan al mercado toman decisiones de compra que van más allá de la simple economía y dicen que sólo conducirán un VE porque son mejores para el planeta", afirma Burns. "Se deciden a comprar un vehículo eléctrico porque es mejor para el planeta", afirma Burns.

"No creo que dejemos de ver informes que intentan mostrar una tendencia a la baja de los precios de las baterías hacia los 60 u 80 dólares el kilovatio-hora como objetivos deseables, pero es posible que nunca se cumplan", afirma. "Sin embargo, eso no significa que la adopción del VE no vaya a aumentar".

(Reporte de Paul Lienert en Detroit y Nick Carey en Londres Editado en español por Javier López de Lérida)