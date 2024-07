(Análisis) El creciente boxeo español busca cortar la sequía olímpica en París

Los boxeadores españoles José Quiles, Enmanuel Reyes, Oier Ibarretxe, Rafa Lozano Jr., Ayoub Ghadfa y Laura Fuertes, primera mujer española que competirá en unos Juegos, tratarán de rendir a buen nivel en París en busca de una medalla que les permita reeditar los éxitos de su seleccionador, Rafa Lozano, el último que fue capaz de conquistar una presea olímpica para España hace más de dos décadas.

El boxeo es uno de los deportes con más tradición del planeta y su primera experiencia olímpica llegó en los Juegos de San Luis 1904. Desde entonces, ha estado siempre presente salvo en Estocolmo 1912, porque Suecia prohibió la participación de la disciplina. La categoría femenina se introdujo hace apenas 12 años, en Londres 2012.

Respecto a las reglas de la modalidad olímpica, hay que destacar su faceta 'amateur', por lo que no pueden competir boxeadores profesionales. Los hombres se enfrentan en tres asaltos de tres minutos y las mujeres en cuatro de dos minutos. Mientras que ellas están obligadas a hacer uso de casco, los hombres, desde Río 2016, no. Si no hay k.o., son los jueces los que deciden el resultado final del combate.

Fue en Sydney 2000, cuando el exboxeador cordobés Rafa Lozano, ahora al frente del equipo español, se hacía con la medalla de plata en minimosca y aumentaba un palmarés olímpico en el que ya figuraba su bronce en el mismo peso en Atlanta 1996 y un diploma en Barcelona'92.

Suyas son la mitad de las cuatro preseas históricas del boxeo español en los Juegos, a las que se suman la plata de Faustino Reyes en peso pluma en Barcelona y el metal que inauguró el medallero del noble arte del ring, el bronce de Enrique Rodríguez Cal en Múnich 1972.

Desde Lozano, ningún boxeador español ha conseguido subirse al podio. Samuel Carmona se acercó a la gesta, pero acabó cayendo en su combate de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y en Tokyo 2020, Emmanuel Reyes Pla y Gabriel Escobar se quedaron a las puertas de luchar por las medallas, también eliminados en la antepenúltima ronda. Sin embargo, España contará esta vez con más opciones de nunca en los últimos años.

El boxeo nacional llevó a la capital nipona más de dos púgiles por primera vez desde los Juegos de Barcelona y, hasta ahora, fue en Seúl 1988 cuando tuvo más representantes. Tras los cuatro participantes en Tokio, ahora acudirá a París la mayor expedición española en boxeo, con seis deportistas. Y la gran novedad es que Laura Fuertes se convertirá en la primera mujer española en competir en este deporte en unos Juegos, con los bronces en el Mundial de 2022 y los Juegos Europeos de 2023 como aval.

Precisamente, en esa cita en Polonia fue donde la asturiana selló su histórico billete olímpico, al vencer en cuartos de final a la portuguesa Rita de Pinho Soares por decisión unánime (5-0). "Ir a los Juegos es un sueño, y conseguir medalla sería un supersueño", reconoció la boxeadora a poco menos de dos meses de subirse al ring en París. Y es que Fuertes representa una de las mayores esperanzas de la disciplina de tocar metal.

No obstante, y aunque es una gran oportunidad para llegar o acercarse a la gloria olímpica, tanto la asturiana como el resto del equipo deben controlar, no solo la técnica, sino también la táctica, la fuerza y la destreza para superar a sus rivales, teniendo también en cuenta que los posibles cruces y las decisiones de los jueces pueden ser también determinantes.

También apunta alto Enmanuel Reyes, de origen cubano y afincado en A Coruña, que ya se estrenó en unos Juegos en Tokio y que este verano repite tras lograr la clasificación en el Preolímpico de marzo disputado en Italia, al vencer el serbio Sadam Magomedov por decisión unánime en los tres asaltos en cuartos de final.

'El Profeta', de 31 años, sigue en busca de una presea olímpica que compense todos los esfuerzos de una larga lucha que empezó con su huída de Cuba hacia Rusia hace ya siete años. Tras abandonar el país de los Zares, fue recluido en un campo de refugiados en Austria, antes de ser encarcelado en una prisión de migrantes en Alemania durante dos meses. En Galicia, pudo reunirse con su tío y comenzar su nueva y prometedora vida, con el sueño de la medalla olímpica más vivo que nunca.

También repetirá en unos Juegos, después de debutar en Tokio, el alicantino José Quiles (-57), que como Laura Fuertes, logró su billete en los Juegos Europeos. A sus 26 años, ya puede presumir de una plata en los Juegos Europeos de 2023 y otra en el Europeo de 2022, en un torneo en el que estrenó su palmarés en 2017 con un bronce.

París será la primera experiencia para el boxeador vizcaíno Oier Ibarretxe (-63), actual campeón de Europa Sub-22 que aseguró su plaza venciendo al estadounidense Emilio García en los cuartos de final del Preolímpico de Bangkok (Tailandia) a finales de mayo. El púgil, de 21 años, reforzó así su categoría de promesa, la cual espera terminar de confirmar en la capital francesa, después de colarse cuando no entraba en las quinielas.

Los andaluces Rafa Lozano Jr. (-51) y Ayoub Ghadfa (-92) también debutarán a la cita. El primero, apodado 'El Balín' e hijo del seleccionador, competirá en unos Juegos con 19 años, tras conseguir su plaza en ese Preolímpico en Tailandia. Como el malagueño, de origen marroquí, que ve cómo su carrera toma un rumbo espléndido, como premio a su historia de superación, víctima de bullying y racismo. Compite en la mayor categoría olímpica, y en los dos últimos años ha sido campeón y subcampeón de Europa y bronce mundial.

Europa Press