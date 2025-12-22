ANÁLISIS-El crédito al consumo en España roza su máximo en 18 años gracias a la bonanza económica

*

Los bancos ven margen para que el crédito al consumo siga aumentando

El aumento de la población activa y la fortaleza económica, motores del crecimiento

Las tasas de morosidad suben, pero se mantienen muy por debajo del nivel de 2008-2009

El Gobierno español fijará límites al crédito al consumo de mayor riesgo

Por Jesús Aguado

MADRID, 22 dic (Reuters) - Los préstamos al consumo en España han alcanzado niveles no vistos desde la víspera de la crisis financiera mundial, lo que se debe tanto a la fortaleza de la economía española como a un cambio de enfoque entre los bancos del país, que se están desplazando desde las hipotecas hacia créditos más rentables pero más arriesgados.

Los préstamos en España cayeron en picado tras la crisis de 2008-2009, pero los consumidores se han animado gracias a la economía española, que ha crecido al doble de la media de la Unión Europea este año, con expectativas de que vuelva a superar al bloque en 2026.

"", dijo Javier Gaztelu, subdirector general y jefe de financiación y medios de pagos de Sabadell.

El aumento de más del 10% (+12,6%) de la población activa desde finales de 2019 hasta los 21,8 millones en noviembre está permitiendo a entidades crediticias como Sabadell y Unicaja beneficiarse de unos préstamos al consumo más rentables.

Según Gaztelu, el aumento de la capacidad de ahorro, especialmente desde la pandemia, y la reciente incorporación de medio millón de nuevos trabajadores durante el último año han sido factores clave para el crecimiento de los préstamos al consumo.

“La hipoteca es un producto de captación o de vinculación y el consumo es una herramienta de mejora de la rentabilidad de la relación con un cliente."

La cartera de préstamos al consumo de Sabadell aumentó un 19% interanual hasta septiembre, por encima de un incremento del 5,6% en los préstamos hipotecarios.

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA ALCANZA UN RÉCORD

Gaztelu señaló que el incremento en la fuerza laboral desde finales de 2019 estaba impulsando los préstamos, en un momento en que la afluencia de trabajadores extranjeros empuja a la población española a un récord cercano a los 50 millones.

Los nuevos préstamos al consumo alcanzaron casi 4.500 millones de euros en octubre, un aumento interanual del 21,8% y el total mensual más alto desde 2007, según muestran los datos oficiales.

Este dato contrasta con el de la zona euro en general: una encuesta sobre préstamos del BCE de octubre mostró un endurecimiento moderado del crédito al consumo debido a la preocupación por las perspectivas económicas.

Según Nuria Álvarez, analista de Renta 4, el crédito al consumo será un motor crucial de la rentabilidad de la banca española en 2026, junto con el crédito a empresas, la gestión de activos y los seguros.

LAS TASAS DE MOROSIDAD SUBEN

El crédito al consumo sin garantía puede ser arriesgado para los bancos.

Las tasas de morosidad de estos préstamos se elevaron ligeramente por encima del 4% en octubre, casi el doble que los impagos hipotecarios, pero muy lejos del máximo del 8,3% alcanzado en junio de 2009. Bankinter ha reducido este año su exposición en algunas carteras de consumo de alto riesgo, pero el quinto mayor banco de España es una excepción.

El atractivo para los bancos es evidente.

La rentabilidad media de los préstamos al consumo fue casi tres veces superior al 2,67% de las hipotecas en octubre, según datos del banco central, ya que la rentabilidad hipotecaria se ha visto afectada por la caída de los tipos de interés. Elvira de la Cruz, de la entidad crediticia Unicaja, dijo a Reuters que prevé que el crédito al consumo "vaya a seguir creciendo en los próximos años, quizá no con la misma intensidad de este 2025, en el que se han producido récords en muchos de los indicadores".

La cartera global de préstamos al consumo de los bancos españoles aumentó un 7,2% interanual, hasta 105.900 millones de euros a finales de junio, justo por debajo de su máximo histórico alcanzado en julio de 2008.

El crédito al consumo representa el 8,7% del total de préstamos, frente al 8,3% del año pasado y el 5,8% de antes de la crisis, según un análisis de Reuters.

Unicaja planea duplicar sus nuevos préstamos al consumo para 2027.

"Al final te diriges a clientes conocidos con ingresos estables y de los que tienes información que minimiza cualquier posible morosidad, ya que más del 50% del nuevo crédito al consumo se canaliza a través de créditos preautorizados", dijo De la Cruz.

Esta directiva añadió que en la comunicación con los clientes se utilizaban varios canales como banca a distancia, correos electrónicos o gestiones comerciales desde la oficina.

En el caso de BBVA, el segundo mayor banco de España, su negocio de préstamos al consumo y tarjetas de crédito creció seis veces más rápido que su cartera hipotecaria hasta septiembre.

EL GOBIERNO LIMITARÁ LOS TIPOS DE LOS PRÉSTAMOS DE MAYOR RIESGO

La preocupación por los préstamos bancarios en general es limitada, en un momento en que el empleo se mantiene fuerte.

Con todo, el Gobierno español está cada vez más preocupado por el crecimiento de las empresas no reguladas que emiten préstamos con tipos de interés elevados que acarrean grandes problemas a los prestatarios vulnerables.

En las próximas semanas, el Gobierno iniciará un proceso que incluirá el establecimiento de límites a los tipos de interés en las líneas de crédito renovables, según una fuente gubernamental, que añade que estas acciones forman parte de un conjunto más amplio de medidas para aplicar una directiva de la UE.

Dichos préstamos comienzan con tipos anuales del 18% que pueden dispararse por encima del 1.000%, creando una espiral de deuda sin fin debido a la combinación de plazos de amortización muy cortos y cuotas fijas.

En lugar de reflejar la fortaleza de la economía española, la demanda de estos préstamos muestra la precariedad financiera de muchos, con salarios que no alcanzan a cubrir el coste de la vida, afirma el responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Antonio Gallardo.

