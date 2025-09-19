Análisis: Es prematuro descartar a Andy Reid, Patrick Mahomes y los Chiefs

Tom Brady estaba acabado. Bill Belichick ya no podía dirigir. La racha de dominio de los Patriots de Nueva Inglaterra había terminado.

Esos fueron los titulares prematuros y las opiniones apresuradas después del partido de hace 11 años, resumido en la frase: "estamos pensando en Cincinnati".

Ahora, son los Chiefs quienes escuchan dudas similares.

Los Patriots fueron aplastados por Kansas City 41-14 frente a una audiencia nacional de televisión el lunes 29 de septiembre de 2014, para caer a un récord de 2-2.

Brady lanzó para dos intercepciones y Jimmy Garoppolo jugó bien cuando el encuentro ya estaba decidido, lo que llevó a varias personas con opiniones mal fundamentadas a pedir un cambio de mariscal de campo.

A Belichick no le interesaba rumiar la derrota desigual dos días después, cuando habló con los periodistas. Tampoco estaba interesado en las preguntas sobre sentar a su mariscal de campo de 37 años.

Cinco veces, Belichick respondió: "Estamos pensando en Cincinnati".

Se aseguró de que el equipo estuviera concentrado en mirar hacia delante y no se quedara en el pasado.

Los Patriots aplastaron a los Bengals 43-17 para iniciar una racha de siete victorias consecutivas. Terminaron 12-4 y ganaron su cuarto Super Bowl con Brady y Belichick.

Conquistaron un quinto y sexto título de Super Bowl en los siguientes cuatro años.

Esa charla sobre el fin de la dinastía en 2014 resultó una tontería.

Brady continuó ganando su séptimo trofeo Lombardi con los Buccaneers de Tampa Bay a los 43 años.

Menos mal que Belichick nunca escuchó a los "expertos" que querían que reemplazara a Brady con Garoppolo.

Los Chiefs están en una posición algo similar con 0-2 por primera vez desde esa temporada de 2014, la última ocasión en que no ganaron un título de división. La ofensiva pasa penurias y su reinado de una década sobre la División Oeste de la Conferencia Americana está en una posición precaria.

Al igual que Belichick y Brady en 2014, cuando enfrentaron críticas, Andy Reid y Patrick Mahomes tienen un récord de 3-2 en Super Bowls juntos.

Cualquier cosa menos que un Lombardi no se considerará un éxito en Kansas City. Pero llegar a los playoffs parece un desafío en este momento.

Sólo cinco de los 43 equipos (11,6%) que comenzaron con una foja de 0-2 han llegado a la postemporada desde que el grupo de clasificados se amplió en 2020. Únicamente los Cowboys de 1993, los Patriots de 2001 y los Giants de 2007 han ganado un Super Bowl después de comenzar 0-2.

"Escuchen, no hemos ganado un partido, así que lo entiendo, lo comprendo", dijo Reid sobre las críticas. "Seguimos y seguiremos esforzándonos y trabajando en adelante y viendo qué podemos hacer en el camino aquí".

Los Chiefs no han sido aplastados en sus dos primeros encuentros. Perdieron 27-21 ante los Chargers de Los Ángeles en Brasil en la Semana 1.

La defensa no pudo frenar a sus rivales al final del juego, lo cual le hubiera dado a Mahomes una última serie para intentar ganarlo.

Kansas City cayó 20-17 en casa la semana pasada en una revancha del Super Bowl contra los Eagles de Filadelfia, quienes dominaron a los Chiefs en febrero. El resultado probablemente habría sido diferente si Travis Kelce no hubiera dejado caer un pase en la línea de gol que se convirtió en una intercepción en el último cuarto.

Mahomes, quien cumplió 30 años a principios de esta semana, dista de estar acabado. Lidera al equipo en yardas por tierra, lo cual necesita cambiar.

Tampoco tiene a todos sus creadores de juego. Xavier Worthy se lesionó en el primer partido y Rashee Rice está suspendido durante los primeros seis duelos.

"Aunque nunca hemos estado 0-2, hemos tenido períodos en los que hemos perdido grandes partidos de manera consecutiva y los muchachos han respondido", dijo Mahomes. "Se trata del carácter de los muchachos en el vestuario más que del juego en el campo de fútbol y creo que tenemos a los muchachos que van a seguir trabajando. No van a dejar que esto los derribe, lo van a aprovechar, si acaso, como motivación para ser aún mejores.

"Creo que eso me da la mayor fe, y los entrenadores que tenemos seguirán empujando para ser aún mejores. Tendremos una gran semana de práctica y sabemos que tendremos que jugar nuestro mejor fútbol americano para ganar un encuentro contra los Giants, un buen equipo".

El calendario es desafiante después de Nueva York (0-2). Cinco de los siguientes seis duelos serán contra equipos de playoffs. Los Chiefs reciben a los Ravens en la Semana 4, a los Lions en la Semana 6, a los Commanders en la 8 y visitan a los Bills en la 9.

"Lo tomas una semana a la vez, pero creo que simplemente continúas amplificando incluso los pequeños detalles", dijo Mahomes. "A veces, cuando estás ganando mucho, esos pequeños detalles se pierden y así es como luego sufres derrotas. Pero cuando pierdes temprano como ahora, realmente tienes que enfocarte en esos pequeños detalles y maximizar todo, y luego intentas dar el ejemplo en el campo de práctica y quedarte después y hacer cosas extra y hacer un poco aquí y allá y empujar a otros muchachos a hacer lo mismo. Somos realmente buenos en eso".

Lo que Brady, Belichick y los Patriots lograron en Nueva Inglaterra —seis títulos de Super Bowl en 20 años— puede que nunca se repita.

La segunda mitad de esa racha —tres campeonatos en cinco temporadas después de que Brady cumplió 37 años y del juego "pensando en Cincinnati"— es aún más impresionante que la primera.

Los Chiefs tienen un largo camino por recorrer para siquiera entrar en esa conversación, pero es demasiado pronto para descartarlos.

