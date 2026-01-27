ANÁLISIS-Escándalo pone a prueba la relación de Perú con China frente a creciente presión de EEUU

*

Jerí enfrenta en el Congreso mociones para expulsarlo del cargo

Relación de China y Perú se ha fortalecido en últimos años

Por Marco Aquino

LIMA, 27 ene (Reuters) - El escándalo que rodea al presidente José Jerí por reuniones no oficiales ⁠con un empresario chino ha puesto a prueba las ⁠relaciones del importante exportador de cobre con China, en un momento de mayor escrutinio de Estados Unidos sobre la presencia del gigante asiático en la región.

Jerí, quien asumió al poder en octubre tras la expulsión de Dina Boluarte, ha negado actos irregulares en las tres reuniones que ha ⁠reconocido en los ‌últimos dos meses ​con el dueño de un restaurante, tiendas de importación china, una empresa constructora y de una concesión para un proyecto de energía, a quien ha calificado como ​su "amigo".

Una de las reuniones se produjo de noche en un restaurante de comida china, del empresario Zhihua Yang que había sido antes mencionado en investigaciones ‌del Congreso como presunto apoyo logístico de firmas chinas bajo sospecha de corrupción.

Las denuncias en Perú ‌han coincidido con una intensificación de la campaña de influencia de Estados ​Unidos en la región, destinada a reducir los profundos lazos de China con la región.

"No sería sorprendente que la administración Trump cuestionara la inversión china en Perú; ya lo hizo en México y Panamá, y que potencialmente utilizara herramientas de presión para alejar a Perú de China", afirmó Martín Cassinelli, analista de comercio e inversión del Atlantic Council.

El escándalo, llamado por la prensa como "chifagate", ha motivado seis mociones en el Congreso que buscan destituir a Jerí, quien tiene la tarea de completar el mandato del gobierno actual hasta julio. Mientras la fiscalía abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias.

Los peruanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente y a los miembros del Congreso el 12 de abril.

Perú, con siete presidentes destituidos o forzados ⁠a dejar el cargo desde 2018, ha disfrutado, no obstante, de una de las tasas de crecimiento más sólidas de América Latina, gracias en parte a los ingresos constantes de la minería.

La reciente intervención militar ​de Washington que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro, un aliado de China y Rusia, envió el mensaje de que busca excluir a las potencias de otras regiones del hemisferio occidental, una presión adicional sobre gobiernos como el peruano que atraviesan crisis internas.

"Las críticas hacia un empresario chino también son críticas prácticamente a China", dijo Jhon Valdiglesias, profesor del Centro de Estudios Asiáticos de la estatal Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. "Pienso que definitivamente sí ensombrece, en todas las relaciones con China", manifestó.

EL PESO DE CHINA

Aún así, frenar los profundos lazos comerciales de Perú con China no será fácil. Un tratado de libre comercio, firmado entre ambos países en 2009, impulsó a China a superar a ⁠Estados Unidos como el principal socio comercial de Perú a partir de 2015.

Según cifras oficiales, China concentra alrededor del 33% del intercambio comercial peruano, frente al 14% ​de Estados Unidos.

China controla una de las minas de cobre más grandes de Perú y compra alrededor del 70% de la producción local de este metal. Firmas chinas poseen las mayores generadoras de energía de Perú y a fines de 2024 comenzaron a operar el megapuerto de Chancay, creando una ruta comercial directa entre Sudamérica y Asia.

El exembajador de Perú en China, Juan Carlos Capuñay, dijo que las relaciones ‍económicas del país andino con China se encuentran entre "las mejores estructuradas en términos administrativos y políticos" en los últimos años.

"Tenemos varios instrumentos clave que los mantiene, entre ellos un pacto de libre comercio vigente con China", afirmó.

El escándalo ha puesto en el ojo de la tormenta la actuación de emprendedores chinos en Perú, aunque estos no forman parte de las grandes empresas de China clave en la relación bilateral.

Además, ha evidenciado otros aspectos como la transparencia y la percepción de los negocios.

"Si los peruanos, que hasta ahora veían con buenos ojos los proyectos de inversión chinos, cuestionan ​la credibilidad de dicha inversión, los nuevos contratos gubernamentales chinos serán menos bienvenidos por una sociedad sensible a las acusaciones de corrupción", manifestó Cassinelli.

Representantes de la embajada china en Perú no respondieron a consultas para sus comentarios hasta el cierre del reporte.

Las reuniones han golpeado el apoyo a Jerí, que cayó a 41%, desde un 51% antes del escándalo, según Datum Internacional. En tanto, un 78% percibe indicios de corrupción en ‍los encuentros, dijo una encuesta de Ipsos Perú difundida el fin de semana. (Reporte de Marco Aquino y reporte adicional de Cassandra Garrison, Editado por Juana Casas)