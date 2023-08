*

Inversores se muestran escépticos sobre si la ampliación de BRICS conducirá a un auge de la inversión

*

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán figuran entre los que se unen al grupo

*

Alimenta la especulación de que productores de petróleo cambiarán a un comercio sin dólares estadounidenses

Por Rachel Savage y Karin Strohecker

Johannesburgo/londres, 25 ago (reuters) - la expansión del grupo de países en desarrollo brics podría proporcionar un salvavidas a irán y argentina, nuevos miembros necesitados de capital, pero inversores y analistas dicen que un beneficio económico más amplio para los miembros del bloque está lejos de ser seguro.

Los líderes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) invitaron a los dos, así como también a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Etiopía y Egipto, al grupo en una cumbre esta semana en Johannesburgo.

La medida tiene como objetivo aumentar la influencia de los BRICS como defensores de las naciones del "Sur Global", muchas de las cuales se sienten tratadas injustamente por instituciones internacionales dominadas por Estados Unidos y otros países ricos.

Las incorporaciones son variadas: Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son ricos productores de petróleo; Argentina, asolada por la inflación, está desesperada por lograr inversión extranjera; Irán está aislado por sanciones occidentales, Etiopía se está recuperando de una guerra civil y la economía de Egipto está en crisis.

Algunos inversores y analistas económicos se muestran escépticos de que la expansión conduzca a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) dentro del bloque.

"Egipto ha estado esperando una gran cantidad de IED de Arabia Saudita (...) y el dinero del Golfo no llega, y no es porque no estén en la organización BRICS, sino porque la propuesta no es atractiva", dijo Viktor Szabo, gestor de cartera en abrdn en Londres.

Aún así, los líderes de los BRICS y otros inversionistas alabaron el mayor peso económico de la expansión. Los nuevos miembros aumentarían la participación del bloque en el PIB mundial del 26% al 29% y el comercio de bienes del 18% al 21%, dijo Li Kexin, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en una conferencia de prensa el jueves.

"No sé si diría que es un cambio de juego, pero en términos de apertura de los mercados de consumo hay escala allí", dijo Ola El-Shawarby, subgerente de cartera para estrategia de acciones de mercados emergentes de Van Eck en Nueva York.

El aumento de los lazos comerciales entre los miembros actuales y potenciales del bloque ha llamado la atención.

"La creciente interconexión comercial parece estar proporcionando un terreno fundamental para los anuncios políticos", dijo Chris Turner, jefe global de mercados de ING.

ING calcula que desde 2015, la participación de los BRICS en las importaciones de los nuevos candidatos aumentó del 23% al 30%, reemplazando a la zona euro, Estados Unidos y otras economías desarrolladas.

Otros analistas e inversores dicen que Irán, que está bajo sanciones occidentales, así como China, un miembro importante del bloque que durante mucho tiempo ha presionado para la ampliación, se encuentran entre los principales beneficiarios de la expansión.

"China, Brasil e India se beneficiarán en términos de fácil acceso al petróleo, y Argentina, y en particular Irán, se beneficiarán en términos de acceso a los mercados y la IED", dijo Jakob Ekholdt Christensen, estratega senior de renta fija de mercados emergentes de BankInvest en Copenhague.

"A lo sumo, la ampliación es un beneficio para los nuevos participantes que están ávidos de capital", dijo Hasnain Malik, director gerente de Tellimer, una firma de investigación de mercados emergentes con sede en Dubai.

"Pero esto supone que, de todos modos, no habrían visto entradas de capital de los países BRICS más ricos y que cualquier capital proporcionado a través de una institución BRICS no pone en peligro el de otras fuentes multilaterales y bilaterales".

Un préstamo de los BRICS a Argentina podría entrar en conflicto con los rescates que ha recibido del Fondo Monetario Internacional, que tiene bolsillos más profundos, dijo Szabo, de abrdn.

El uso cada vez mayor de monedas nacionales para reducir la dependencia del dólar estadounidense fue otro objetivo que los líderes del BRICS discutieron en la cumbre de Johannesburgo. Dijeron que esto podría ayudar a reducir la vulnerabilidad de sus economías a un dólar fuerte y a las fluctuaciones cambiarias.

Y con los pesos pesados ​​de los productores de petróleo entre los recién llegados, los inversores dijeron que esto alimentaría la especulación de que Arabia Saudita podría cambiar cada vez más a monedas no denominadas en dólares para el comercio de petróleo.

"Las consecuencias a corto plazo podrían verse en el petróleo", dijo Kaan Nazli, gestor de cartera de la gestora de activos Neuberger Berman en Londres.

"Si el precio del petróleo se fija en una moneda distinta al dólar, por ejemplo, o al menos en parte (...) eso es un gran cambio", concluyó. (Reporte de Rachel Savage y Karin Strohecker, reporte adicional de Bansari Mayur Kamdar en Bangalore y Marc Jones y Jorgelina do Rosario en Londres, editado en español por Walter Bianchi y Lucila Sigal)