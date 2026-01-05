ANÁLISIS-La intervención de EEUU en Venezuela fortalece a China, pero no acelera una invasión a Taiwán

Por Brenda Goh y Laurie Chen

SHANGHÁI/PEKÍN, 4 ene (Reuters) - El ataque de Estados Unidos a Venezuela animará a China a reforzar sus reclamaciones sobre territorios como Taiwán y partes del mar de la China Meridional, pero no acelerará una posible invasión de Taiwán, según analistas ⁠consultados.

Las consideraciones del presidente chino, Xi Jinping, sobre Taiwán y su ⁠calendario son independientes de la situación en América Latina, y están más influenciadas por la situación interna de China que por las acciones de Estados Unidos, según estos analistas.

Aun así, el ataque del presidente Donald Trump el sábado, con el que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro, brinda a China una oportunidad inesperada que Pekín probablemente aprovechará ⁠a corto ‌plazo, amplificando las críticas a Washington ​y reforzando su propia posición en la escena internacional. A más largo plazo, Pekín podría sacar partido de las acciones de Trump para defender su postura frente a Estados Unidos en ​cuestiones territoriales como Taiwán, el Tíbet y las islas de los mares de China Oriental y Meridional.

"MUNICIÓN BARATA" PARA UNA RESPUESTA DE CHINA

"Los argumentos sistemáticos de Washington siempre ‌han sido que las acciones de China violan el derecho internacional, pero ahora esa tesis se ha visto dañada", ‌dijo William Yang, analista del International Crisis Group, una ONG con sede en Bruselas. "Realmente (la ​intervención en Venezuela) está creando muchas oportunidades y munición barata para que los chinos respondan a Estados Unidos en el futuro".

China reclama Taiwán, gobernada democráticamente, como provincia propia —una afirmación que el Gobierno de la isla rechaza— y afirma que casi todo el mar de la China Meridional le pertenece, una postura que la enfrenta a varios países del sudeste asiático que también reclaman partes de esta importante ruta comercial. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, así como la oficina presidencial de Taiwán, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Pekín condenó el ataque de Trump a Venezuela, afirmando que violaba el derecho internacional y amenazaba la paz y la seguridad en América Latina. Ha exigido a Estados Unidos que libere a Maduro y a su esposa, que se encuentran detenidos en Nueva York a la espera de juicio.

Horas antes de su captura, Maduro se reunió con ⁠una delegación china de alto nivel en Caracas, según las fotos que publicó en su página de Instagram. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el paradero de la delegación, de la que formaba parte ​el representante especial de China para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Qiu Xiaoqi.

El domingo, la agencia oficial de noticias china Xinhua calificó el ataque estadounidense de "comportamiento hegemónico sin tapujos".

"La invasión estadounidense ha hecho que todo el mundo vea cada vez más claramente que el llamado 'orden internacional basado en normas' que proclama Estados Unidos no es más que un 'orden depredador basado en los intereses estadounidenses'", afirmó la agencia estatal de noticias Xinhua.

"CHINA NO ES ESTADOS UNIDOS, TAIWÁN NO ES VENEZUELA"

Taiwán, en particular, se ha enfrentado a una presión cada vez mayor por parte de Pekín. La semana pasada, China rodeó la isla en sus maniobras militares más extensas hasta la fecha, demostrando la capacidad de Pekín para aislar a la isla del apoyo exterior en caso de conflicto. Sin embargo, los analistas afirmaron que no esperaban que China aprovechara ⁠la situación venezolana para intensificar la escalada y lanzar un ataque en un futuro próximo.

"La conquista de Taiwán depende del desarrollo de la capacidad de China, que aún es insuficiente, y no de ​lo que hizo Trump en un continente lejano", afirmó Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Renmin de Pekín. Neil Thomas, investigador de política china en la Asia Society, señaló que China considera Taiwán un asunto interno, por lo que es poco probable que cite las acciones de Estados Unidos contra Venezuela como precedente para cualquier ataque militar a Taiwán.

"Pekín querrá marcar un claro contraste con Washington para proclamar su compromiso con la paz, el desarrollo y el liderazgo moral", afirmó Thomas. "A ‍Xi no le preocupa Venezuela más que China. Su esperanza será que (Venezuela) se convierta en un terreno pantanoso para Estados Unidos".

Wang Ting-yu, un destacado parlamentario del partido gobernante de Taiwán que forma parte de la comisión de asuntos exteriores y defensa del Parlamento, rechazó la idea de que China pudiera seguir el ejemplo de Estados Unidos y atacar Taiwán. "China nunca ha dejado de mostrar hostilidad hacia Taiwán, pero realmente carece de los medios para hacerlo", publicó Wang en Facebook.

"China no es Estados Unidos, y Taiwán ciertamente no es Venezuela. Si China pudiera realmente hacerlo, ¡lo habría hecho hace mucho tiempo!". Aun así, la situación amplifica los riesgos para Taiwán y podría presionar a Taipéi para que busque más apoyo ​del Gobierno de Trump, según algunos observadores.

En la red social china Weibo, los debates sobre el ataque estadounidense fueron tendencia el domingo, y varios usuarios dijeron que Pekín debería aprender de lo que hizo Trump.

Lev Nachman, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Taiwán, dijo que esperaba que el Gobierno de Taiwán expresara un apoyo moderado a la intervención estadounidense en Venezuela. Taiwán aún no ha hecho ninguna declaración. "Lo que sí creo que podrían lograr las acciones de Trump es ayudar a ‍Xi Jinping a crear más justificaciones para intervenir contra Taiwán en el futuro", afirmó. información de Brenda Goh (Shanghai) y Laurie Chen (Pekín). Yimou Lee y Ben Blanchard (Taipei); editado en español por Tomás Cobos