ANÁLISIS: Las conversaciones sobre la sucesión en el BCE sitúan a Knot y De Cos como candidatos

Por Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 18 feb (Reuters) -

Los exgobernadores de los bancos centrales español y neerlandés son considerados los principales candidatos para sustituir a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, probablemente en el marco de un acuerdo político más amplio que podría llevar a ambos a ocupar un cargo importante.

Lagarde tiene previsto antes de que termine su mandato para que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, pueda influir en la elección de su sucesor antes de las elecciones de 2027, que podrían ganar los euroescépticos de extrema derecha, según informó el miércoles el Financial Times.

Los economistas afirmaron que la salida anticipada de Lagarde aumentaba las posibilidades de que los líderes europeos acordaran cubrir los tres puestos del Comité Ejecutivo del BCE que quedarán vacantes el año que viene: el de Lagarde, el del economista jefe, Philip Lane, en mayo de 2027 y el de Isabel Schnabel a finales de 2027.

Economistas consideraban al exgobernador neerlandés Klaas Knot y a su colega español Pablo Hernández de Cos como los principales candidatos para dos de esos puestos, lo que significa que quien no consiguiera el puesto más alto podría obtener otro.

Ambos son considerados banqueros centrales con experiencia que protegerían al BCE de la presión política —un tema candente tras las demandas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Reserva Federal— y no darían grandes sorpresas a la hora de fijar los tipos de interés, que llevan ocho meses sin variar.

"Es seguro que estas decisiones estarán vinculadas entre sí y se incluirán en algún acuerdo de compromiso", dijo Piet Haines Christiansen, estratega jefe de Danske Bank. "Son cercanas en el tiempo y se trata del mismo grupo de candidatos".

HALCONES Y PALOMAS

Como gobernadores de los bancos centrales nacionales, ambos formaban parte del Consejo de Gobierno del BCE, encargado de fijar los tipos de interés.

Knot era un "halcón" —partidario de un endurecimiento de la política monetaria— que a menudo discrepaba de la política expansiva del BCE bajo el mandato del expresidente Mario Draghi, pero se suavizó hacia el final de su período en el banco central neerlandés, que expiró el pasado mes de junio. De Cos, una "paloma" —partidario de la relajación monetaria— que demostró ser capaz de cambiar de opinión cuando la inflación se disparó en 2022, aceptó el cargo de director general del Banco de Pagos Internacionales el verano boreal pasado.

Eso podría dar ventaja a Knot si el puesto de Lagarde quedara vacante muy pronto.

"Podría aumentar las posibilidades de Knot, lo cual es un buen resultado, ya que tiene credibilidad y una buena reputación como 'halcón' pragmático", dijo Frederik Ducrozet, director de análisis macroeconómico de Pictet Wealth Management.

Añadió que De Cos podría parecer "demasiado a favor de la relajación monetaria", en referencia a los tipos de interés más bajos que favorecen a los países endeudados del sur de Europa, como Italia y Grecia, frente a los del norte, con menor deuda, como Alemania y Países Bajos.

Por otro lado, el economista de Nomura Andrzej Szczepaniak señaló que España nunca ha tenido un presidente del BCE, a diferencia de Países Bajos, y que los líderes de la UE acaban de elegir al banquero central croata Boris Vujcic, un defensor de endurecer las condiciones de financiación, como vicepresidente del banco central, dos factores que ayudarían a De Cos.

LOS BANQUEROS CENTRALES ALEMANES TAMBIÉN QUIEREN EL PUESTO MÁS ALTO

Por parte de Alemania, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha mostrado interés en convertirse en el máximo responsable del banco central de la zona euro, al igual que Schnabel, actual miembro del consejo del BCE, quien, sin embargo, podría enfrentarse a obstáculos legales para permanecer en el Comité Ejecutivo, ya que su mandato no es renovable.

La mayor economía de Europa, que alberga la sede del BCE en Fráncfort, nunca ha ocupado la presidencia.

Los economistas coincidieron en que todos los candidatos eran competentes y garantizarían la continuidad de una institución que se enorgullece de ser impermeable a la presión gubernamental a la hora de fijar los tipos de interés. (Información de Francesco Canepa; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)