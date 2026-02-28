ANÁLISIS-Los ataques de Trump contra Irán son su mayor apuesta en política exterior

* Campaña de Trump contra Irán está llena de riesgos

* Objetivo de "cambio de régimen" con poder aéreo se considera inviable

* Desarrollo de la guerra podría ayudar a definir el legado de Trump

* Inteligencia contradice que misiles iraníes amenacen a EEUU

Por Matt Spetalnick, Andrea Shalal y Idrees Ali

WASHINGTON, 28 feb (Reuters) -

Con su ataque a gran escala contra Irán, Donald Trump ha aprovechado un momento decisivo para demostrar su disposición a ejercer el poderío militar estadounidense, ‌pero al hacerlo, también está asumiendo la mayor apuesta en política exterior de su presidencia, ‌una llena de ⁠riesgos e incógnitas.

Trump se unió a Israel el sábado para lanzarse a la guerra con Irán, sin dar muchas explicaciones a los estadounidenses sobre lo que podría convertirse en la mayor campaña militar de Estados Unidos desde las guerras de Afganistán e Irak.

Trump ha pasado de preferir operaciones rápidas y limitadas, como la incursión relámpago del mes pasado en Venezuela, a lo que los expertos advierten que podría ser un conflicto más largo con Irán, que corre el riesgo de escalar hasta convertirse en una conflagración regional que envuelva ​al Oriente Medio, una importante ⁠fuente de petróleo.

También ha establecido el ambicioso objetivo ⁠de un cambio de régimen en Teherán, impulsando la idea de que los ataques aéreos pueden incitar a un levantamiento popular para derrocar a los gobernantes de Irán.

Se trata de un resultado que el poder aéreo externo nunca ha logrado directamente sin la participación de algún tipo ​de fuerza armada sobre el terreno, y que la mayoría de los analistas dudan que se consiga esta vez.

"La mayoría de los estadounidenses se despertarán el sábado por la mañana y se preguntarán por qué estamos en guerra con Irán, cuál es el objetivo y por qué las ‌bases estadounidenses en Oriente Medio están siendo atacadas", dijo Daniel Shapiro, que fue alto funcionario del Pentágono y embajador de Estados Unidos en Israel, y que ahora trabaja en el ​grupo de expertos Atlantic Council en Washington.

La obsesión de Trump con Irán se ha convertido en el ejemplo más claro de cómo ​la política exterior, incluido el uso del poderío militar, ha ocupado un lugar prioritario en su agenda durante los primeros 13 meses de su segundo mandato, eclipsando a menudo cuestiones internas como el costo de la vida, que según las encuestas de opinión pública son mucho más importantes para la mayoría de los estadounidenses.

Sus propios asesores llevan semanas instándole en privado a que se centre más en las preocupaciones económicas de los votantes, destacando los peligros políticos que se le avecinan en las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder una o las dos cámaras del Congreso.

El breve vídeo que Trump publicó en su plataforma Truth Social antes del amanecer, en el que anunciaba lo que el Pentágono ha llamado "Operación Furia Épica", solo ofrecía razones generales para entrar ahora en guerra con un país con el que Estados Unidos ha mantenido disputas durante décadas, pero evitando las hostilidades totales.

Insistió en que pondría fin a lo que, según él, era la amenaza de ​los misiles balísticos de Teherán —que, según la mayoría de los expertos, no supone un peligro para Estados Unidos— y daría a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.

Trump dijo que, para lograr sus objetivos, las fuerzas estadounidenses arrasarían gran parte del ejército iraní y le negarían la capacidad de poseer armas nucleares. Irán niega que su programa nuclear tenga fines militares.

FRUSTRANDO LA DIPLOMACIA

El repentino recurso a la fuerza por parte de Trump, usando los enormes recursos militares ⁠estadounidenses acumulados en la región en las últimas semanas, parecía cerrar definitivamente, por ahora, la puerta a la diplomacia con Irán. La última ronda de negociaciones nucleares celebrada el jueves en Ginebra no logró ningún avance.

Algunos asesores de Trump habían sugerido antes que podría bombardear Teherán para obligarlo a volver a la mesa de negociaciones y forzar concesiones importantes. En cambio, Irán respondió el sábado lanzando misiles ‌contra Israel, aliado de Estados Unidos, y contra los países árabes productores de petróleo del Golfo.

El énfasis de Trump en el vídeo sobre la urgencia de la amenaza que representan los programas balísticos y nucleares de Irán se hace eco del argumento esgrimido por el presidente George W. Bush para la guerra contra Irak en 2003, que más tarde resultó estar basado en información errónea y afirmaciones falsas.

La afirmación de Trump en el discurso sobre el estado de la Unión del martes de que Irán pronto tendrá un misil capaz de alcanzar Estados Unidos no está respaldada por los informes de inteligencia estadounidenses, según fuentes familiarizadas con las evaluaciones, y los expertos también han puesto en duda las recientes afirmaciones de sus asesores sobre la capacidad de Teherán para avanzar rápidamente en sus capacidades nucleares.

Con los ataques del sábado, Trump, que en enero había amenazado con atacar Irán en apoyo a los manifestantes que se enfrentaban a una violenta represión, también disipó toda duda de que parte de lo que busca ahora es un cambio de régimen en Teherán.

Pero los analistas se preguntan si Trump, que ha descartado el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno, tiene una estrategia que pueda derrocar al Gobierno iraní, dominado desde hace mucho tiempo por los clérigos, que ha demostrado su resistencia frente a las sanciones paralizantes y repetidas protestas masivas.

La ‌primera oleada de ataques se dirigió principalmente contra funcionarios iraníes, según una fuente familiarizada con el asunto.

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán en el momento de los ataques, pues había sido trasladado a un lugar seguro, según una fuente con conocimiento del asunto. Sin embargo, varios ⁠altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní y funcionarios políticos han resultado muertos, según una fuente iraní cercana al poder establecido.

Incluso si los ataques logran eliminar a los principales líderes, eso podría tener consecuencias no deseadas, como sembrar el caos en una enorme país de 93 millones de habitantes o incluso ‌dar lugar a un Gobierno militar que podría ser aún más intransigente con Occidente y opresivo con su pueblo, según los analistas.

"Quiere cambiar el Gobierno", dijo Jon Alterman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos de Washington. "Pero es difícil cambiar ⁠el Gobierno desde el aire. Es difícil cambiar la mentalidad de los iraníes desde el aire".

Tyson Barker, un antiguo alto funcionario estadounidense que ahora trabaja en el Atlantic Council, dijo que el llamamiento de Trump al pueblo iraní para ⁠que se rebele tampoco tenía muchas posibilidades de funcionar.

"Están poniendo en peligro a estos pobres iraníes al decirles: 'Levántense y derroquen a su Gobierno. Nosotros los respaldamos'", comentó Barker.

APETITO POR EL RIESGO MILITAR

Trump, cuyo apetito por las operaciones militares ha crecido desde el inicio de su segundo mandato, recibió informes previos a los ataques contra Irán que no solo ofrecían evaluaciones contundentes sobre el riesgo de sufrir importantes bajas estadounidenses, sino que también promocionaban la perspectiva de un cambio en Oriente Medio a favor de los intereses de Estados Unidos, según un funcionario estadounidense a Reuters.

Trump parece haberse envalentonado por el bombardeo estadounidense de las principales instalaciones nucleares de Irán en junio, que consideró un gran éxito, y por la incursión relámpago que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero y que ha dado a Estados Unidos una influencia considerable sobre las vastas reservas de petróleo del país miembro de la OPEP.

Es posible que se haya visto obligado a actuar con Irán debido ‌a sus frecuentes amenazas de intervención militar, al tiempo que ha congregado una enorme fuerza naval que no puede mantener indefinidamente en la región.

Los analistas ​consideran que Irán es un enemigo mucho más duro y mejor armado que Venezuela, a pesar de que sus defensas aéreas y su capacidad misilística se vieron gravemente mermadas en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en junio.

"Irán es una potencia militar más formidable, e incluso la respuesta actual en el Golfo demuestra que están dispuestos a cruzar líneas que antes no estaban dispuestos a cruzar", dijo Nicole Grajewski, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Sin embargo, Mark Dubowitz, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un instituto de investigación sin ánimo de lucro considerado proisraelí y belicista con respecto a Irán, dijo que Teherán se encuentra en un estado tan debilitado que vale la pena que Trump asuma los riesgos para frenar las capacidades nucleares.

Independientemente de si ‌el Gobierno iraní cae o no, dijo que degradar gravemente los programas nucleares y de misiles de Irán podría suponer una victoria para Trump.

(Reporte de Matt Spetalnick, Andrea Shalal e Idrees Ali; reportaje adicional de Jarrett Renshaw, redacción de Matt Spetalnick. Edición en español de Javier López de Lérida)