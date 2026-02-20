ANÁLISIS-Pedro Sánchez cosecha beneficios de su postura desafiante ante Trump y EEUU

Por Victoria Waldersee

MADRID, 20 feb (Reuters) -

Las críticas apenas veladas de Pedro Sánchez a la política estadounidense gustan a sus votantes, pero irritan al poderoso aliado de España, donde asesores políticos cercanos a la Casa Blanca advierten al presidente socialista de que tenga cuidado con lo que hace.

Desde condenar la intervención de Estados Unidos ‌en Venezuela hasta presionar para que se impongan controles más estrictos ‌a las redes ⁠sociales y optar por no cumplir el objetivo de gasto en defensa de la OTAN, Sánchez ha adoptado un tono sorprendentemente desafiante en cuestiones cruciales para la agenda estadounidense.

En más de una ocasión, el líder español, una de las pocas voces de izquierdas que quedan en Europa, ha contrapuesto deliberadamente sus políticas a las del presidente Donald Trump.

, LISTO PARA RESISTIR A TRUMP CON PALABRAS Y ​HECHOS

En un artículo ⁠de opinión publicado en el ⁠New York Times, afirmó que los "líderes al estilo MAGA" (Make America Great Again, "Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez”) estaban engañando al público sobre los supuestos males de la migración, y que los planes del Gobierno español ​para restringir las plataformas digitales estaban "haciendo que las redes sociales vuelvan a ser grandes". Sus partidarios afirman que sigue fiel a posiciones que mantiene desde hace tiempo y que son populares entre los votantes y los aliados del ‌hemisferio sur, donde Europa quiere reforzar los lazos para reducir su dependencia de Estados Unidos y China.

Sin embargo, asesores cercanos al ​Gobierno Trump afirman que está tentando a la suerte, en particular con su negativa a aumentar el ​gasto en defensa, lo que ha provocado numerosas reprimendas por parte de Trump.

Benjamin Leon, un antiguo donante republicano que tomó posesión la semana pasada como embajador de Estados Unidos en Madrid, dijo a los senadores estadounidenses en su audiencia de confirmación que presionaría a España para que se comprometiera con el objetivo de gasto del 5% del PIB de la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos, una cantidad a la que Sánchez se ha resistido.

La negativa de Sánchez a permitir que los buques que transportan armas a Israel atraquen en España ha provocado una investigación estadounidense que podría dar lugar a restricciones al transporte marítimo español a Estados Unidos.

Al ser preguntado sobre las relaciones con Sánchez, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU destacó el nombramiento ​de Leon y afirmó que EEUU esperaba con interés trabajar con España en "retos comunes".

"Quiero llevarme bien con España", dijo Wilson Beaver, asesor principal de defensa de la Heritage Foundation, un grupo de expertos de derecha cercano a Trump. "Es el presidente Sánchez quien se interpone en el camino."

Joshua Trevino, del America First Policy Institute, afirmó que España "es prácticamente el ⁠único país dispuesto a ponerse en contra de Estados Unidos en."

TAMBIÉN EN DESACUERDO CON LOS ALIADOS EUROPEOS

Los aliados europeos de España han optado en su mayoría por complacer a Trump y mantener sus diferencias en privado, con la esperanza de que esto favorezca sus objetivos o, al menos, suavice ‌la hostilidad del mandatario estadounidense.

Con todo, algunos también se han sentido frustrados por Sánchez, en particular por su negativa a igualar sus planes de gasto en defensa.

"Está jugando con gran eficacia ante un público nacional anti-Trump y antiestadounidense, dejando de lado la solidaridad transatlántica y europea", dijo un diplomático europeo que prefirió mantener el anonimato.

Sánchez se encuentra en una situación delicada en su país, donde los escándalos y las disputas con los partidos escindidos han paralizado su agenda legislativa. La política exterior le brinda la oportunidad de proyectar fuerza, según los analistas y encuestadores.

Historiadores consultados afirman que está aprovechando el resentimiento que desde hace tiempo se siente hacia Estados Unidos, arraigado en el apoyo que Washington prestó al difunto dictador español Francisco Franco tras la Segunda Guerra Mundial a cambio del uso de bases militares.

En una encuesta de YouGov realizada el mes pasado, el 66% de los españoles tenía una opinión "desfavorable" de Estados Unidos, por encima del 45% previo al segundo mandato de Trump.

Las demás políticas exteriores de ‌Sánchez también gozan de un amplio apoyo. Según las encuestas, la mayoría de los españoles consideran que las acciones de Israel en Gaza son un genocidio, algo que Israel niega, y condenan la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Y ⁠en una encuesta de Ipsos, más del 80% apoyó la propuesta de Sánchez de prohibir las redes sociales a los menores de 14 años.

En materia de defensa, los españoles están más divididos, pero los votantes de izquierdas apoyan ‌su promesa de reducir el gasto, según indican las encuestas.

Paula Cañas, analista de GAD3, afirma que se trata de ámbitos en los que puede marcar la agenda, contrarrestando la imagen de parálisis y ⁠reforzando su perfil como baluarte contra la extrema derecha.

Algunos miembros de la oposición conservadora culpan a Sánchez de la exclusión de España de un bloque creado por Estados ⁠Unidos para comerciar con minerales críticos, y de las reuniones preparatorias de la cumbre del G20 de países industrializados y en desarrollo que se celebrará en diciembre.

SÁNCHEZ TIENE MÁS QUE GANAR CON UNA LÍNEA DURA

Sin embargo, Sánchez no parece inmutarse.

Una fuente cercana dijo que el dirigente español tiene "olfato" para los asuntos internacionales y que, aunque no teme decir lo que piensa, sabe dónde están las "líneas rojas".

Tres fuentes cercanas a Sánchez afirmaron que las relaciones con Estados Unidos seguían siendo sólidas y que no había indicios de que la comunicación diplomática se estuviera enfriando.

Sus partidarios pueden señalar el caso de Groenlandia, donde las amenazas de anexión de Trump llevaron a los dirigentes europeos a adoptar una postura firme que garantizó ‌su retirada.

Arancha González Laya, decana de la Universidad Sciences Po de París y exministra de Asuntos Exteriores de ​Sánchez, destaca que el Gobierno actual "te respeta si defiendes tus intereses, no si proyectas debilidad y finges ser lo que no eres".

"Muchos dirigentes europeos han intentado apaciguar a Trump. España no tiene ningún deseo de cambiar u ocultar sus políticas... Esto destaca debido al silencio de los demás".

El déficit comercial de España con Estados Unidos también la hace menos vulnerable a los aranceles punitivos que a grandes exportadores como Francia o Alemania, según Ignacio Molina, investigador senior del Real Instituto Elcano de España.

"Sánchez tiene un incentivo para continuar por este camino. Es muy difícil que Estados Unidos castigue a ‌España", dijo Molina. "Tiene más que ganar que perder." (Reportaje de Victoria Waldersee, con información adicional de Aislinn Laing en Madrid, Lili Bayer en Bruselas y Michael Martina en Washington; edición de Kevin Liffey; editado en español por Tomás Cobos)