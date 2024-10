Análisis: Poner a Russell Wilson de titular con los Steelers tiene sentido

Poner a Russell Wilson de titular tiene sentido para los Steelers de Pittsburgh.

Entendido, Justin Fields está haciendo un trabajo suficientemente bueno para mantener su lugar. Ha avanzado progresivamente y ha compensado las deficiencias de la ofensiva con su habilidad atlética para tener a los Steelers con marca de 4-2.

Pero la meta es ganar el Super Bowl y no sólo avanzar a los playoffs.

Con Fields, los Steelers se ubican 26mos en yardas totales y 20mos en anotar un promedio de 20,7 puntos por partido. Pero eso no es suficiente en una cargada Conferencia Americana.

Los Steelers han anotado 20 o menos puntos en cuatro encuentros, pero están ganando debido a su destacada defensiva liderada por T.J. Watt.

Fields no ha demostrado que puede ganar un duelo ante Patrick Mahomes y los Chiefs, dos veces campeones defensores del Super Bowl. Esta versión de la ofensiva de Pittsburgh no va a ser mejor que Lamar Jackson, Derrick Henry y los Ravens o que Josh Allen y los Bills. También están C.J. Stroud y los Texans, además de Joe Burrow y los Bengals, que tienen sus propios problemas.

“Justin ha estado muy bien y hemos sido muy buenos por momentos, pero no hay que confundir con grandeza”, advirtió el entrenador de los Steelers Mike Tomlin esta semana. “Esta es una liga competitiva. Nos estamos intentando posicionar para ser ese equipo y tenemos que jugar con talento que no hemos tenido la oportunidad. Entonces vamos a explorar cosas”.

Wilson superó a Fields en el campamento de entrenamiento, pero una lesión de pantorrilla lo obligó a quedar fuera y Fields aprovechó la oportunidad. Ha completado el 66,3% de sus pases, su mejor marca de carrera, para 1.106 yardas, cinco touchdowns y una intercepción. Fields además ha corrido para 231 yardas y cinco anotaciones.

Su habilidad para pelear por tierra le dio otra dimensión a la ofensiva de Pittsburgh, pero Wilson no es exactamente un jugador estático, incluso a sus 36 años.

Fields no se queja. Tiene que estar listo si Wilson tiene problemas. Los Steelers reciben a Aaron Rodgers, Davante Adams y los Jets de Nueva York (2-4) el domingo.

“Creo que no he jugado lo suficientemente bien si soy honesto”, le dijo Fields a la prensa el jueves. “Creo que si estuviera jugando suficientemente bien no habría estas dudas de quién debería estar jugando. Al final conseguimos unas victorias”.

Tomlin ha ganado muchos encuentros y nunca ha tenido marca perdedora desde que llegó al equipo en el 2007. Llevó al equipo a su sexto título de Super Bowl la siguiente campaña, pero ha pasado mucho tiempo desde que levantaron el trofeo Lombardi.

Aunque los Broncos estaban tan deseosos de deshacerse de Wilson la temporada pasada que aceptaron pagar casi todo el salario del quarterback con los Steelers, tuvo una decente campaña 2023 de 3.070 yardas, 26 touchdowns y ocho intercepciones.

La pregunta para Tomlin no es sobre salario si no si Wilson podrá jugar como la persona que fue elegida a nueve Pro Bowls con Seattle.

AP