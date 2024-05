Análisis: Realmente no sabemos nada sobre el futuro de Nadal en el tenis

Hay que dejar esto en claro: Nadal no anunció su retiro tras quedar eliminado en la primera ronda del Abierto de Francia.

Fuera de eso nada está claro sobre qué sigue en la carrera del ganador de 22 títulos de Grand Slam. Nadal cumple 38 años esta semana y ha estado lidiando con las lesiones por un tiempo.

“No lo sé”, admitió Nadal, “qué sucederá en los próximos meses”.

Seguramente no volverá al torneo en el que tiene el récord con 14 trofeos, pero no hay que descartarlo por que no descartó la posibilidad de volver días antes del inicio del torneo e incluso tras la derrota 6-3, 7-6 (5), 6-3 ante Alexander Zverev.

Probablemente se saltará Wimbledon debido a que no parece una buena idea saltar a césped en este momento, aunque tampoco descartó la posibilidad de participar.

Con respecto a los Juegos Olímpicos de París, que disputará el tenis en Roland Garros en dos meses, posiblemente estará, pero tampoco quiso comprometerse.

En realidad lo que sabemos sobre el futuro de Nadal es que no sabemos qué sucederá en el futuro con él. Lo cual está bien, por que tiene permitido hacer lo que quiera y cuando quiera.

“Obviamente”, señaló Zverev, “hay incertidumbres”.

“Es por eso que no diré hoy que me retiro”, dijo Nadal mientras que su hijo de año y medio estaba sentado en las piernas de su padre en el cancha Philippe Chatrier. “En términos de lo que me sostiene... soy un chico simple. Disfruto lo que hago. Soy una apasionado del deporte, soy un apasionado de las competencias. Estoy en un momento distinto, viajando con mi hijo y esposa. Estoy disfrutando estos momentos que no volverán”

¿Entonces por qué obligarlo a parar? ¿Por qué no ver cuánto más soporta su cuerpo?

“Si sigo disfrutando lo que hago y siento que soy competitivo y estoy suficientemente saludable para disfrutarlo, quiero seguir por un tiempo”, explicó Nadal. "No sé por cuánto tiempo, pero quiero seguir por un tiempo por que se están divirtiendo, yo me estoy divirtiendo y quiero ver si mi nivel sigue incrementando y mi cuerpo aguante y luego tomaré una decisión.

Tiene sentido.

“Denme dos meses, hasta los Olímpicos y entonces veremos si puedo seguir o diré, ‘Ok, chicos, es más que suficiente’. Veremos”, dijo Nadal el lunes tras sufrir su cuarta derrota en 116 duelos del Abierto de Francia. “Hoy no es un día para analizar todas esas cosas”.

AP