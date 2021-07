(Análisis) Sandra Sánchez y Damián Quintero, ante su primer y último asalto al oro olímpico

Los karatecas españoles Sandra Sánchez y Damián Quintero sueñan, en el estreno olímpico de su deporte en Tokio antes de su desaparición del programa en París, con conquistar una histórica medalla de oro en el país del karate que refrende su dominio de los últimos años, con ambos liderando los rankings mundiales de la modalidad de kata.

El malagueño y, sobre todo, la talaverana son dos claros aspirantes a colgarse la presea dorada los días 5 y 6 de agosto en el Nippon Budokan, la 'casa de las artes marciales de Japón', donde podrían convertirse en los primeros, y quizás últimos, medallistas de la historia del deporte. España mostró su potencial en esta modalidad de 'figuras', pero no pudo clasificar a nadie para la de kumite (combate).

Será posiblemente, ya no solo por la edad -39 años de Sánchez y 37 de Quintero-, la única oportunidad para alcanzar la medalla, ya que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado que el karate volverá a desaparecer del programa olímpico para los Juegos de París de 2024.

Sin margen de error, ambos karatecas buscarán elevar a lo más alto el pabellón español y hacer sonar el himno nacional en la cuna del karate, todo con la baza de ser los principales favoritos en sus respectivas categorías.

Sandra Sánchez llega a los Juegos, que con la pandemia de coronavirus retrasaron un año su sueño de convertirse en deportista olímpica, como la gran referencia para la medalla de oro. Número uno del ranking mundial de kata de manera casi ininterrumpida desde 2014 y considerada la mejor karateca de la historia por la Federación Mundial de Karate (WKF), los éxitos se han ido sucediendo en su carrera y ahora quiere alcanzar el cenit en la capital japonesa.

En sus vitrinas cuelgan más de 50 medallas. En 2018 en Madrid, se proclamó por primera vez campeona del mundo, un honor que mantiene vigente. En Europa, su dominio es aplastante después de conquistar los últimos seis campeonatos de manera consecutiva (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021).

"Si gano el oro, solo dejaré de reír cuando me duerma", confesó antes de la cita, asegurando que no piensa en la retirada. "Yo voy dejando que el cuerpo me vaya diciendo. No me he marcado un día ni un campeonato en el que me quiera retirar. Ahora tengo los Juegos y tres meses después, el Mundial. Quiero vivir esto", afirmó.

En el tatami de la capital nipona tendrá a la local Kiyou Shimizu, segunda del ranking mundial, como principal rival por el oro, sin despreciar a la italiana Viviana Bottaro, la china Mo Sheung Grace Lau o la turca Dilara Bozan.

Por su parte, Damián Quintero, también número uno del mundo en la modalidad de kata, quiere aprovechar su oportunidad para engrosar un ya de por sí envidiable palmarés, en el que figura un título de campeón del mundo (2014) y hasta diez de campeón de Europa -seis individuales (2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) y cuatro por equipos (2005, 2013, 2014 y 2015)-.

Actual subcampeón continental y mundial, el malagueño volverá a verse las caras con el japonés Ryo Kiyuna, vigente campeón del mundo y que contará con el favor del público -solo local por las restricciones de la pandemia-. El nipón le superó en la final de Madrid en 2018, y ahora espera devolvérsela en su casa. Pero el deportista afincado en Torremolinos tampoco puede perder de vista al turco Ali Sofuoglu, que le derrotó en el Europeo que sirvió de antesala a estos Juegos.

"Hay que saber gestionar todo, igual que gestionamos la presión cuando vamos a competir. Si tienen expectativas es porque los resultados van acompañando. Hay que transformarlo en energía positiva. Hay que darle la razón a todas esas personas que creen en nosotros", advirtió.

El jueves 5 de agosto, en el caso de Sánchez, y el viernes 6, para Quintero, España sabrá si puede sumar dos medallas históricas a su palmarés que coronen la carrera de los dos mejores karetecas de su historia.

Ficha.

--SEDE: Nippon Budokan.

--FECHAS: Del 5 al 7 de agosto.

--participación española: sandra sánchez (kata) y damián quintero (kata).

Europa Press