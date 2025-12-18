ANÁLISIS-Se avecinan más operaciones corporativas tras un año histórico de fusiones

Por Anousha Sakoui, Dawn Kopecki y Kane Wu

LONDRES/NUEVA YORK/HONG KONG, 18 dic (Reuters) - Los negociadores consiguieron lo que querían en 2025: un año casi récord en fusiones y adquisiciones, a pesar de una primavera boreal turbulenta que amenazó con truncar las esperanzas de una reactivación de la actividad durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

La búsqueda de escala está impulsando un repunte de las operaciones a finales de año que, según los banqueros y abogados entrevistados por Reuters, continuará en 2026, ya que las empresas están aprovechando la relajación de la supervisión en materia de competencia en Estados Unidos y las condiciones favorables de los mercados.

Según datos de Dealogic, en lo que va de año se han registrado 70 operaciones por valor de más de 10.000 millones de dólares cada una, 22 de ellas en el cuarto trimestre.

A pesar de un primer semestre difícil, en el que Trump inició una guerra comercial mundial, las operaciones ya han superado los 4,8 billones de dólares en lo que va de año, un 41% más que en 2024, aunque el número de operaciones ha descendido un 6%, hasta las 38.395, según datos de Dealogic a 16 de diciembre.

Es el segundo año más importante de la historia, solo superado por 2021, cuando los tipos de interés cercanos a cero y los estímulos contra los efectos de la pandemia del COVID-19 impulsaron las fusiones y adquisiciones hasta superar los 6 billones de dólares.

"Hoy en día, las fusiones y adquisiciones se centran en las megatransacciones, la carrera por el tamaño", afirma Anu Aiyengar, directora global de asesoramiento y fusiones y adquisiciones de JP Morgan. "Las empresas de gran capitalización han superado claramente a las de pequeña capitalización. Y eso también se ha visto en el mercado de fusiones y adquisiciones".

En lo que va de año se han producido cuatro operaciones de más de 50.000 millones de dólares, cinco si se cuentan las dos ofertas de Netflix por Warner Bros Discovery por 82.000 millones de dólares y la oferta hostil de Paramount Skydance por 108.000 millones de dólares.

MÁS ACTIVOS QUE NUNCA

El valor de las operaciones del cuarto trimestre ya es el mayor registrado en América, y aún hay más por venir. Según Drago Rajkovic, codirector global de fusiones y adquisiciones de Citi, antes de que termine el año podrían anunciarse varias operaciones por valor de más de 8.000 millones de dólares, y es posible que la cifra siga aumentando.

Ya hay operaciones de entre 50.000 y 70.000 millones de dólares "en el sistema" para 2026, y una operación de 100.000 millones de dólares en el sector tecnológico no es "imposible", según Rajkovic.

El año que viene podría incluso rivalizar con 2021. "Parece que estamos entrando en una fuerte racha de fusiones y adquisiciones que durará varios años. Hay muchas razones para pensar que esta racha superará cualquier ciclo anterior", afirmó Eamon Brabazon, codirector global de fusiones y adquisiciones de Bank of America.

Los negociadores afirman que la menor incertidumbre sobre el contexto macroeconómico mundial, así como un marco regulatorio más permisivo en Estados Unidos, están impulsando las operaciones.

"Dado que esta administración (Trump) está mucho más abierta a combinaciones significativas, muchos consejos de administración y altos ejecutivos lo están reconociendo como una oportunidad para llevar a cabo transacciones transformadoras y otras de importancia estratégica", afirmó Frank Aquila, socio de Sullivan & Cromwell.

Akeel Sachak, director global de consumo de Rothschild & Co, afirmó que su empresa está más ocupada que nunca.

"No faltan empresas que piensan de forma mucho más fundamental sobre la composición de sus carteras y la mejor manera de posicionarse en el mercado público", afirmó Sachak.

Las empresas están dispuestas a pagar más, lo que aumenta el volumen de las operaciones.

"Las valoraciones se han disparado y hemos visto a los clientes ser más agresivos en cuanto a los múltiplos que están dispuestos a pagar, pero hay que recordar que la moneda del comprador también tiene un múltiplo más alto", afirmó Mark McMaster, director global de fusiones y adquisiciones de Lazard.

Dos de las diez operaciones más importantes a nivel mundial este año estuvieron directamente relacionadas con la IA: OpenAI captó 40.000 millones de dólares de inversores encabezados por SoftBank y se produjo la adquisición por 40.000 millones de dólares de la empresa estadounidense Aligned Data Centers.

"Dentro del sector tecnológico, hay mucha actividad para posicionarse lo mejor posible y reaccionar a los cambios que la IA traerá a las empresas", afirmó John Collins, codirector global de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley.

Y fuera del sector tecnológico, "en la mayoría de las industrias, existe la creencia de que la IA cambiará la forma de hacer negocios. Existe la opinión de que tener la escala necesaria para invertir en esos cambios es valioso", añadió Collins.

AUMENTAN LAS OPERACIONES TRANSFRONTERIZAS

Otra tendencia que se espera que continúe es el aumento de las operaciones transfronterizas. Las operaciones entre continentes también alcanzaron sus niveles más altos desde 2021, con un aumento del 46% en el valor total de las transacciones transfronterizas, hasta alcanzar los 1,24 billones de dólares.

Las empresas de Estados Unidos y Reino Unido fueron las más buscadas, mientras que las de Estados Unidos, Francia y Japón fueron las más activas en adquisiciones transfronterizas.

"Sigue habiendo una diferencia en las valoraciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, y las empresas estadounidenses están buscando activamente oportunidades transfronterizas", afirmó Gaurav Gooptu, director general del grupo de banca de inversión para consumidores y minoristas de BNP Paribas.

"Habrá más inversión en Estados Unidos por parte de las grandes empresas multinacionales, especialmente de Europa y Japón, ya que buscan trasladar sus negocios estadounidenses al país y competir de forma eficaz en el mercado global más grande y de más rápido crecimiento", afirmó Andrew Woeber, director global de fusiones y adquisiciones de Barclays.

Si bien Estados Unidos ha sido el principal destino de las operaciones de fusiones y adquisiciones en lo que va de año, China ocupa el segundo lugar.

Japón registró el mayor aumento en el valor de las operaciones de fusiones y adquisiciones con respecto al año pasado de todas las regiones, gracias a las operaciones de OpenAI y Toyota Industries.

Ed Wittig, codirector de fusiones y adquisiciones para Asia-Pacífico de Goldman Sachs, afirmó que muchos de los principales clientes de la empresa volvían a mirar hacia el extranjero. "Estamos viendo cómo más empresas chinas exploran oportunidades de inversión en diferentes regiones, centrándose en Asia y Europa".

Sin duda, algunos negociadores siguen mostrándose cautelosos, y un asesor afirmó que el interés por las operaciones en Reino Unido, el tercer país más codiciado del mundo este año, podría enfriarse en un contexto político incierto.

Una gran tendencia este año fueron las desinversiones corporativas. Néstor Paz-Galindo, codirector global de fusiones y adquisiciones de UBS, estimó que este año las desinversiones y escisiones corporativas aumentaron un 30% en términos de volumen y "eso continuará el año que viene".

Eso incluye una de las mayores operaciones del año: la escisión del negocio norteamericano de la cementera suiza Holcim, Amrize, valorada en 30.000 millones de dólares en su debut.

El capital privado también ha vuelto a cerrar operaciones. Las adquisiciones a nivel mundial alcanzaron los 1,1 billones de dólares, un 51% más que el año pasado, según datos de Dealogic hasta el 15 de diciembre.

"Existe cierto consenso entre compradores y vendedores sobre el entorno, y eso tiende a propiciar las transacciones", afirmó Stuart Gent, codirector de capital riesgo para Europa de Bain Capital. "Las empresas están más dispuestas a realizar transacciones".

(Reporte de Anousha Sakoui en Londres, Dawn Kopecki en Nueva York y Kane Wu en Hong Kong; información adicional de Charlie Conchie; edición de Deepa Babington; editado en español por Tomás Cobos)